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Задолженность "Крыльев Советов" продадут с торгов

12 марта 2021 10:37
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Задолженность Крыльев Советов продадут с торгов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое курирует банкротство самарского «Газбанка», не будет требовать возвращения долга с футбольного клуба «Крылья Советов». Это право АСВ выставило на торги.

— Сумма долга, выставленного на торги, составляет 252 988 635,7 рубля. Аукцион назначили на 26 апреля 2021 года. Если желающих выкупить долги клуба не найдется, то проведут повторные торги — по сниженной цене, — говорится в сообщении агентства.

В декабре 2020 года председатель совета директоров КБ «Солидарность» и новый председатель совета директоров «КС» Сергей Аракелов рассказывал о долге клуба перед «Газбанком». По его словам, задолженность возникла давно, и ее сумма составляет более 500 миллионов рублей. «Солидарность» взяла на себя урегулирование этой задолженности, пишет 63.ру.

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