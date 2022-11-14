WADA требует от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты

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Всемирное антидопинговое агентство требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) вынести решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте суда, передает РИА Новости.

Дисквалификация должна отсчитываться с даты вступления решения CAS в силу. Все результаты Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, должны быть аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая лишение медалей, набранных очков и призов.

Ранее глава WADA Витольд Банька сообщил, что дело Валиевой передано в CAS, в понедельник дело было зарегистрировано. Он заявил, что организация уведомила РУСАДА о планах обратиться в CAS, если результаты расследования по делу Валиевой не будут переданы в организацию до 4 ноября.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Валиева в составе национальной команды стала победительницей командного турнира. Сразу после этого стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. CAS допустил Валиеву к участию в личном турнире Игр, где она заняла четвертое место. Международный олимпийский комитет отложил церемонию награждения призеров командного турнира до окончания расследования дела Валиевой.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев