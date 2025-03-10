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Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе

10 марта 2025 11:44
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Вячеслав Федорищев вошел в топ-30 самых влиятельных людей в российском футболе

Рейтинг составили эксперты издания «Спорт-Экспресс». Федорищев занял в нем 13 место. Высокую позицию губернатора аналитики объяснили следующим образом: «Возглавив Самарскую область еще в мае (в качестве врио губернатора), к концу года Федорищев добрался до вопросов футбола. Регион в РПЛ в нынешнем сезоне представлен сразу двумя клубами: частно-государственными "Крыльями Советов" и частным "Акроном". Именно расходование бюджетных средств в "Крыльях" стало главной темой выступлений губернатора в СМИ в конце 2024 года».

В первой тройке - президент РФС Александр Дюков, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и зампредседателя совета директоров ПАО «Газпром», председатель правления ПАО «Газпром», исполнительный директор ПАО «Газпром» и патрон «Зенита» Алексей Миллер. 

Федорищев стремительно ворвался в рейтинг, не исключено, что он потеснит традиционных лидеров исследования - движение «Чистый спорт» только начинает свою работу.

Теги: В центре внимания Футбол

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