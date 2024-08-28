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Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с юными спортсменами из Курской области

28 августа 2024 17:21
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Помимо тренировок для ребят организована насыщенная культурная программа. Спортсмены рассказали главе региона, где они уже побывали, что больше всего понравилось.

В среду, 28 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в УСЦ «Грация» встретился с юными спортсменами из Курской области, которые приехали в Самару. По поручению главы региона для ребят организованы тренировки в комфортных условиях, питание и проживание, культурная и экскурсионная программы.

В Самару на тренировочный сбор из Курской области на прошлой неделе приехали 4 тренера и 62 спортсмена, воспитанники отделений хоккея и фигурного катания спортивной школы «Арена». Для них организованы занятия в различных спорткомплексах и на ледовых аренах, обеспечено проживание и питание. Глава Самарской области приехал на тренировку к ребятам в учебно-спортивный центр «Грация». Вячеслав Федорищев поинтересовался у детей и их тренера, довольны ли они условиями, как проходят занятия. Юные спортсмены отметили, что в Самаре их встретили гостеприимно, все организовано на высочайшем уровне.

«Когда возник вариант поехать в Самару, то я сразу согласилась, потому что здесь более безопасная обстановка, - рассказала юная фигуристка Вера. - Условия здесь замечательные, тренировки проходят прекрасно. Мне все нравится».

«График у нас плотный, идет плановая тренировочная работа», - сообщил тренер по фигурному катанию курской спортшколы «Арена» Глеб Дикунов.

Помимо тренировок для ребят организована насыщенная культурная программа. Спортсмены рассказали главе региона, где они уже побывали, что больше всего понравилось.

«Вы Самару смотрите, изучайте, и потом, когда вернетесь к родителям, их сюда сами приглашайте. Мы вас будем ждать уже с семьями. - обратился к спортсменам Вячеслав Федорищев. - Приезжайте к нам обязательно на соревнования или на отдых, мы всегда вас будем ждать».

Также глава региона предложил дополнительно организовать для ребят речную прогулку по Волге. «Найдите время в своем графике, а мы все сделаем», - сказал Вячеслав Федорищев.

Совсем скоро новый учебный год. Спортсмены Курской области, которые находятся в Самаре, начнут учебу в дистанционном формате. По словам тренера, ребята к этому готовы.

«Если нужно дополнительно чем-то помочь, например, учебниками или компьютерами, говорите. Поможем. Спорт - это важно, но и про учебу забывать нельзя, - сказал спортсменам Вячеслав Федорищев. - Если что-то вам необходимо, не только по учебному процессу, не стесняйтесь, сообщайте. Вам удачи, вы - большие молодцы!».

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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