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Вячеслав Федорищев провел встречу с главой областного Минспорта Лидией Рогожинской, на которой дал ряд поручений по развитию спортивной отрасли.



В их числе подготовить:



- совместно со спортивной общественностью масштабную программу развития спорта;

- доклад о «болевых точках» отрасли;

- предложения по строительству новых спортобъектов.



- У нас очень хороший бюджет, который направляется на спорт, но большая часть идет на поддержание и развитие наших профессиональных команд. Это значимо, это не надо забывать, но не должно создаваться ощущение, что мы занимаемся только нашими любимыми командами. Мы отвечаем за весь спорт, чтобы у каждого жителя Самарской области были возможности заниматься любимым видом спорта - как любительски, так и профессионально. Это сейчас поставьте во главу угла работы министерства спорта.

Фото: скриншот видео/СОВА