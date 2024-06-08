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Вячеслав Федорищев провел встречу с главой областного Минспорта Лидией Рогожинской

8 июня 2024 18:12
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Дал ряд поручений по развитию спортивной отрасли.

Вячеслав Федорищев провел встречу с главой областного Минспорта Лидией Рогожинской, на которой дал ряд поручений по развитию спортивной отрасли.

В их числе подготовить:

- совместно со спортивной общественностью масштабную программу развития спорта;
- доклад о «болевых точках» отрасли;
- предложения по строительству новых спортобъектов.

- У нас очень хороший бюджет, который направляется на спорт, но большая часть идет на поддержание и развитие наших профессиональных команд. Это значимо, это не надо забывать, но не должно создаваться ощущение, что мы занимаемся только нашими любимыми командами. Мы отвечаем за весь спорт, чтобы у каждого жителя Самарской области были возможности заниматься любимым видом спорта - как любительски, так и профессионально. Это сейчас поставьте во главу угла работы министерства спорта.

 

Фото:   скриншот видео/СОВА

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