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Воспитанник самарского хоккея Тахир Мингачев привез Кубок Гагарина в родной регион

13 мая 2022 22:18
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" Рад, что могу показать этот трофей своим землякам. Эмоции меня переполняют и они только положительные", - заявил хоккеист.

"Я первый раз привожу Кубок Гагарина в свой родной город и надеюсь, что не в последний. Рад, что могу показать этот трофей своим землякам. Эмоции меня переполняют и они только положительные", - заявил хоккеист.

 В московском ЦСКА Тахир Мингачев играет под номером своего региона - 63. Поэтому символичный подарок - фирменное худи от областного минспорта особо ценный.

"В Самаре я всегда играл под номером 10, а когда перешел в ЦСКА, то долго не думал, выбрал номер 63 – мой родной, самарский регион", - рассказал Тахир.

С 2018 года спортивные сборные команды Самарской области экипируются в единую спортивную форму под брендом "СпортКоманда63". Подарок вручила первый заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская на встрече с представителями СМИ и юными хоккеистами ХК "Комета" (ГАУ СО "СШОР №1"), в котором ранее оттачивал свое мастерство Тахир.

 Юные спортсмены задали своему кумиру множество вопросов. Им было интересно узнать о его секретах успеха, страхах перед выходом на лед, легионерах лиги КХЛ, а также просили совет: как вести себя на тренировках, готовиться к соревнованиям и не терять мотивации. Тахир с радостью делился своим опытом, а также покорил присутствующих своей искренностью.

"Я рада, что в Самару приехал Кубок Гагарина и воспитанник самарской школы хоккея является его обладателем. Для юных хоккеистов - это новый стимул, чтобы этот трофей каждый год приезжал в наш город. Особую благодарность хочется выразить родителям. Ни для кого не секрет, что ребенок приходит в хоккей во многом благодаря им. Осознание, что хоккей - его любимый вид спорта, приходит немного позже. Спасибо также тренерам, воспитавших чемпиона. Благодаря усилиям Президента Российской Федерации, Правительства нашей страны, губернатора Самарской области на территории региона появляется множество новых и современных ледовых арен в рамках национального проекта. Надеюсь, что из юных самарцев вырастут такие же хоккеисты, как Тахир", - отметила Лидия Рогожинская, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   скриншот видео

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