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«Волжский пируэт»: завершились соревнования юниоров, а завтра на лед выйдут сильнейшие фигуристы страны

17 ноября 2023 19:34
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В одиночном катании и танцах на льду.

63 регион - родина «Кумпарситы».

На этой неделе в Самаре проходит пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». Сегодня завершились соревнования юниоров, а уже завтра на лед выйдут сильнейшие фигуристы страны в одиночном катании и танцах на льду.

В преддверии турнира прошла пресс-конференция с участием врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской, вице-президента ФФККР Веры Богуш и главного тренера сборной России Елены Чайковской.

У Елены Анатольевны с Самарой связаны ностальгические воспоминания. Она рассказала, что программа Пахомовой и Горшкова «Кумпарсита» родилась в нашем городе и впоследствии привела их к олимпийским медалям в танцах на льду.

 

Фото:   минспорта СО/скрин видео
 

Теги: Самара

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