«Волжский пируэт»: завершились соревнования юниоров, а завтра на лед выйдут сильнейшие фигуристы страны

86

63 регион - родина «Кумпарситы».



На этой неделе в Самаре проходит пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». Сегодня завершились соревнования юниоров, а уже завтра на лед выйдут сильнейшие фигуристы страны в одиночном катании и танцах на льду.



В преддверии турнира прошла пресс-конференция с участием врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской, вице-президента ФФККР Веры Богуш и главного тренера сборной России Елены Чайковской.



У Елены Анатольевны с Самарой связаны ностальгические воспоминания. Она рассказала, что программа Пахомовой и Горшкова «Кумпарсита» родилась в нашем городе и впоследствии привела их к олимпийским медалям в танцах на льду.

Фото: минспорта СО/скрин видео

