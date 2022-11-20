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"Волжский пируэт": победителями по фигурному катанию  в танцах на льду стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

20 ноября 2022 19:37
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В соревнованиях по танцам на льду приняли участие шесть дуэтов.

В соревнованиях по танцам на льду приняли участие шесть дуэтов.

Победителями пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию "Волжский пируэт" в танцах на льду стали Елизавета Худайбердиева (Московская область) / Егор Базин (Самарская область). Они набрали по итогам исполнения ритм-танца и произвольной программы 210,42 балла.

Это чуть меньше, чем на втором этапе Гран-при России в Сочи "Бархатный сезон", где арбитры оценили программы танцоров суммой в 210,98 балла.

Второе место на "Волжском пируэте" заняла столичная пара Елизавета Шанаева / Павел Дрозд – 191,60 очков, третье – москвичи - Полина Усова / Михаил Антонов (171,57 балла).

По итогам выступления в Самаре Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, тренирующиеся под руководством Дениса Самохина и Олега Судакова, завоевали право выступать в финале серии Гран-при. Эти соревнования запланированы на весну 2023 года, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото:   u.freepik.com

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