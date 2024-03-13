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Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось расширенное заседание коллегии минспорта СО

13 марта 2024 17:12
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Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценили результаты совместной работы в 2023 году, обсудили наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития отрасли.

Во вторник, 12 марта, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось расширенное заседание коллегии министерства спорта Самарской области. В ней приняли участие руководители спортивных учреждений и организаций, представители общественных объединений, заслуженные тренеры и спортсмены, специалисты сферы физкультуры и спорта. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым они оценили результаты совместной работы в 2023 году, обсудили наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития отрасли.

Говоря об итогах совместной работы, глава региона подчеркнул, что в развитии отрасли физкультуры и спорта достигнуты значимые результаты. Один из ключевых – привлечение еще большего числа жителей Самарской области к регулярным занятиям. Регион планомерно идет к достижению цели, поставленной президентом — к 2030 году обеспечить вовлеченность в занятия физической культурой и спортом не менее 70% жителей.

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская выступила с подробным докладом об итогах 2023 года и перспективах развития отрасли. В своем выступлении она представила результаты работы ведомства по различным направлениям деятельности. Это массовый и детско-юношеский спорт, комплекс ГТО, спорт высших достижений, подготовка спортивного резерва, социальная поддержка спортсменов, профессиональные клубы, поддержка НКО, адаптивный спорт, инфраструктура, кадры.

Среди приоритетных задач на 2024 год Лидия Рогожинская обозначила дальнейшее привлечение жителей региона к занятия физической культурой, повышение доступности занятий физкультурой, в том числе за счет строительства новых объектов и создания условий в рекреационных зонах, совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий, совершенствование кадрового обеспечения, повышение эффективности использования объектов спортивной инфраструктуры, обеспечение финансирования учреждений спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов.

Губернатор обратил внимание, что задачу по увеличению числа жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, необходимо решать в увязке с развитием инфраструктуры и кадрового потенциала отрасли – это одни из главных факторов. Лидия Рогожинская отметила, что, учитывая предложение Президента построить в стране 350 объектов с привлечением федеральных средств, минспорт региона проводит оценку перспектив развития спортивной инфраструктуры в Самарской области для подготовки предложений в адрес Министерства спорта РФ. Губернатор поручил ускорить эту работу и завершить ее до 1 мая. В эти же сроки по поручению главы региона должны быть подготовлены планы по развитию кадрового потенциала спортивной отрасли, в первую очередь, по приоритетным видам спорта.

Кроме того, Дмитрий Азаров акцентировал внимание минспорта на развитие взаимодействия со всероссийскими спортивными обществами — помимо 115 региональных аккредитованных спортивных федераций, с которыми работа ведется. По мнению Дмитрия Азарова, именно спортивные общества, такие как ЦСКА, «Динамо», «Трудовые резервы» могут быть локомотивами привлечения людей в спорт.

Также в рамках коллегии с докладами выступили директор ГБУ СО «Центр адаптивной физической культуры адаптивного спорта», председатель Федерации физической культуры и спорта инвалидов Самарской области с поражением опорно-двигательного аппарата Светлана Кузьмина, депутат думы г.о.Тольятти, заместитель председателя СРОО «Возвращение» Роман Дидковский, генеральный директор ХК «Лада» Александр Чеботарев, генеральный директор АО «Мой спорт» Андрей Марков.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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