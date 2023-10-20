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Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024‑го Годом спорта.



Владимир Путин: «Чем шире и демократичнее будет организован спорт в России, тем лучше будет и интереснее он будет для всех».



«То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения», - подчеркнул Президент России.



«Он очень коммерциализирован, а значит, зависит от бизнеса, зависит от властей различного уровня, от политических структур различных стран. Вот это и есть признак вырождения. Спорт и спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах, а в том, чтобы объединять людей», – сказал глава Российского государства.



XI Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит с 19 по 21 октября в Перми. Форум является рекордным по количеству участников и стран. Участие в деловой программе принимаются более 5000 человек из 50 государств, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: freepik.com