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Важная информация о кубковом матче «Крылья Советов» – «Спартак»

13 августа 2024 18:52
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Запуск зрителей начнется за 2,5 часа до игры – 18:00.

По возможности, приезжайте на игру заранее, чтобы избежать затруднений на въезде и входе на Арену.

Карта болельщика для посещения НЕ требуется! QR-код в Госуслугах для этого матча формироваться НЕ будет.

Билеты на эту игру можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и кассах стадиона.

Кассы на «Солидарность Самара Арене» расположены около 2 и 3 гейтов и открыты с 18:00.

Запуск зрителей начнется за 2,5 часа до игры – 18:00.

Проход на кубковый матч осуществляется по штрих-коду, который указан в билете.

Для считывания штрих-кода с экрана смартфона убедитесь, что на экране нет матовой или антишпионской плёнки, установлена максимальная яркость, а также отсутствуют пузырьки, трещины или закругления.

Болельщикам разрешается проносить с собой на стадион зонты.

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки у стадиона.

Добраться на стадион возможно:

• до Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте №5;

• из-за ремонта трамвайной линии на Ново-Садовой трамваи № 22, №24, №24к, №25 следуют от Барбошиной поляны;

• чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые следуют от ТЦ «Апельсин» до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов.

По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:

• работа трамвайных маршрутов будет продлена до 23:30;

• трамвай №25 будут ждать зрителей на конечной остановке «Солидарность Самара Арена»;

• автобусы №1, №34, №41, №67 следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке «Улица Алма-Атинская»;

• автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке «Улица Дальняя», сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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