Важная информация о кубковом матче «Крылья Советов» – «Спартак»

По возможности, приезжайте на игру заранее, чтобы избежать затруднений на въезде и входе на Арену.
Карта болельщика для посещения НЕ требуется! QR-код в Госуслугах для этого матча формироваться НЕ будет.
Билеты на эту игру можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и кассах стадиона.
Кассы на «Солидарность Самара Арене» расположены около 2 и 3 гейтов и открыты с 18:00.
Запуск зрителей начнется за 2,5 часа до игры – 18:00.
Проход на кубковый матч осуществляется по штрих-коду, который указан в билете.
Для считывания штрих-кода с экрана смартфона убедитесь, что на экране нет матовой или антишпионской плёнки, установлена максимальная яркость, а также отсутствуют пузырьки, трещины или закругления.
Болельщикам разрешается проносить с собой на стадион зонты.
Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки у стадиона.
Добраться на стадион возможно:
• до Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте №5;
• из-за ремонта трамвайной линии на Ново-Садовой трамваи № 22, №24, №24к, №25 следуют от Барбошиной поляны;
• чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые следуют от ТЦ «Апельсин» до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов.
По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:
• работа трамвайных маршрутов будет продлена до 23:30;
• трамвай №25 будут ждать зрителей на конечной остановке «Солидарность Самара Арена»;
• автобусы №1, №34, №41, №67 следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке «Улица Алма-Атинская»;
• автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке «Улица Дальняя», сообщает пресс-служба ПФК "КС".