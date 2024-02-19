В «Жигулёвской долине» в 4-й раз прошёл Городской турнир «Хоккей на валенках»

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Доброй зимней традицией стало проведение в «Жигулёвской долине» Городского турнира «Хоккей на валенках». В субботу 17 февраля он состоялся уже в 4-й раз.

За Кубок боролись 16 команд, представляющих коллективы города:

1. Команда «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА» – технопарк «Жигулевская долина»

2. Команда «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК» – ООО «Тольяттикаучук»

3. Команда «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» – АО «Тольяттиазот»

4. Команда «ДЕПУТАТЫ ТОЛЬЯТТИ» – Дума г.о. Тольятти

5. Команда «ОЭЗ» – Особая экономическая зона «Тольятти»

6. Команда «СБЕР» – Самарское отделение № 6991 ПАО Сбербанк

7. Команда «ФМБА-ТОЛЬЯТТИ» – Тольяттинская больница филиал № 1

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России

8. Команда «ГОРОД ТОЛЬЯТТИ» – жители г.о. Тольятти

9. Команда «ТОЛЬЯТТИМОЛОКО» – ООО «Тольяттимолоко»

10. Команда «ЗАРЯД» – Федерация шахмат городского округа Тольятти

11. Команда «А» – спортивное объединение депутата Думы г.о. Тольятти Андрея Набиева

12. Команда «ТМК» – Тольяттинский машиностроительный колледж

13. Команда «НАБАТ» – компания «НАБАТ»

14. Команда «ЗЕРНО» – компания «Фабрика полезных продуктов «Зерно», резидент технопарка «Жигулевская долина»

15. Команда «БИА» – компания «БИА», резидент технопарка «Жигулевская долина»

16. Команда «АРСЕНАЛ» – компания «Единый центр интеллектуальной собственности», резидент технопарка «Жигулевская долина».

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель директора технопарка «Жигулевская долина» Андрей Попов; заместитель главы г.о. Тольятти – глава администрации Автозаводского района Юрий Башкиров; руководитель Управления физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти Дмитрий Шутов; региональный директор Самарского отделения № 6991 ПАО Сбербанк Дмитрий Полулех; председатель профсоюза «Тольяттикаучук» Игорь Герасимов; руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «Тольяттиазот», депутат Думы г.о. Тольятти Арсен Джалилов; генеральный директор завода «Дельфа Сервис» Эдуард Акчульпанов; генеральный директор компании «БИА» Ирина Арапова; управляющий партнер адвокатского бюро «АРМАТ», депутат Думы г.о. Тольятти Руслан Амитов.

Бессменный главный судья турнира Александр Плохов – председатель Клуба по хоккею с мячом г. Тольятти – провёл жеребьёвку и инструктаж команд, после чего на двух ледовых площадках начались игры.

В перерывах между играми участники команд и болельщики отогревались в главном корпусе технопарка, где можно было посетить чайную зону и ярмарку фермерских товаров, посмотреть мультфильмы о хоккее или сразиться в большие напольные шахматы. На улице все желающие играли в лазертаг и фотографировались около ретроавтомобиля.

Титул чемпионов IV Городского турнира «Хоккей на валенках» в упорной борьбе завоевала команда «Зерно» (компания «Фабрика полезных продуктов «Зерно», резидент технопарка «Жигулёвская долина»), серебро – у команды «Тольяттикаучук» (ООО «Тольяттикаучук»), бронзовый призёр – команда «Заряд» (Федерация шахмат городского округа Тольятти).

Также были определены самые ценные игроки турнира. Лучшим вратарём признан Виталий Подоляко, лучшим нападающим – Яшар Алиев, лучшим защитником – Юрий Николаев.

Все участники турнира получили памятные подарки от организаторов и многочисленных партнёров соревнований.

Организатор турнира: технопарк «Жигулёвская долина», соорганизаторы: зал активного отдыха NEO, АНО «Деловая Волга». Городской турнир «Хоккей на валенках» является частью Жигулёвской спартакиады, проводимой технопарком «Жигулёвская долина», сообщает пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина».

Фото: скриншот видео/ «Жигулёвская долина»