В Тольятти завершилось первенство Самарской области по теннису

На кортах «Тольятти теннис центра» завершилось первенство Самарской области по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.
Победителями и призерами стали:
Юниоры, одиночный разряд
Николай Стрыгин Самара - золото
Владислав Колесников Тольятти - серебро
Павел Багателия Тольятти - бронза
Юниорки, одиночный разряд
Екатерина Воронова Самара - золото
Елизавета Кленкова Тольятти - серебро
Алена Трифонова Тольятти - бронза
Смешанный парный разряд
Екатерина Воронова, Егор Огарков Самара - золото
Диана Лосева, Никита Безденежных Тольятти - серебро
Фото: минспорта СО