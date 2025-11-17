В Тольятти завершилось первенство Самарской области по теннису

175

На кортах «Тольятти теннис центра» завершилось первенство Самарской области по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.

Победителями и призерами стали:

Юниоры, одиночный разряд

Николай Стрыгин Самара - золото

Владислав Колесников Тольятти - серебро

Павел Багателия Тольятти - бронза

Юниорки, одиночный разряд

Екатерина Воронова Самара - золото

Елизавета Кленкова Тольятти - серебро

Алена Трифонова Тольятти - бронза



Смешанный парный разряд

Екатерина Воронова, Егор Огарков Самара - золото

Диана Лосева, Никита Безденежных Тольятти - серебро

Фото: минспорта СО