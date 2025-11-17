В Тольятти завершилось первенство Самарской области по теннису

Я нашел ошибку
Главные новости:
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Самарская область полностью выполнила план лесовосстановления по итогам лесокультурного сезона.
Самарские лесники высадили более 850 га леса в этом году
НМУ – это штиль и отсутствие осадков. Условия погоды, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
С 19 часов 17 ноября до 7 утра следующего дня в Самаре ожидаются НМУ
В номинации "Лучший государственный инспектор по маломерным судам.
Старший госинспектор ГИМС СО Андрей Толмачев стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
Университеты реализуют программу студенческого обмена в рамках федеральной программы «Студтуризм».
ПВГУС и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клип снимался в местах, где бьется пульс молодежной жизни Приволжья.
«Вместе весело шагать»: новый музыкальный подарок проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ к Международному дню студента
Итоги акции будут подведены в декабре текущего года.
Жителей региона приглашают к участию в голосовании за лауреатов областной акции «Народное признание»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Тольятти завершилось первенство Самарской области по теннису

17 ноября 2025 15:14
175
Среди юниоров и юниорок до 19 лет.

На кортах «Тольятти теннис центра» завершилось первенство Самарской области по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.

Победителями и призерами стали: 

Юниоры, одиночный разряд
Николай Стрыгин Самара - золото
Владислав Колесников Тольятти - серебро
Павел Багателия Тольятти - бронза

Юниорки, одиночный разряд 
Екатерина Воронова Самара - золото
Елизавета Кленкова Тольятти - серебро
Алена Трифонова Тольятти - бронза 
 
Смешанный парный разряд 
Екатерина Воронова, Егор Огарков Самара - золото
Диана Лосева, Никита Безденежных Тольятти - серебро

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».
17 ноября 2025, 18:47
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга». Общество
28
Земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид.
17 ноября 2025, 14:07
Судебные приставы Тольятти добились сноса незаконного торгового павильона с земельного участка
Земельный участок освобожден от незаконно занимаемой постройки и приведен в надлежащий вид. Общество
188
Соревнования пройдут в Ижевске с 4 по 10 декабря.
16 ноября 2025, 16:20
Тольяттинка Мария Калугина отобралась в финал Кубка России среди девушек до 15 лет
Соревнования пройдут в Ижевске с 4 по 10 декабря. Общество
901
В центре внимания
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
202
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
240
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1559
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1541
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1395
Весь список