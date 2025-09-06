В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов

64

В Тольятти на территории завода «Транспорт будущего» состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов в классах 200 и 300 мм.

Итоги:

Первенство, класс 200 мм

Дмитрий Светлов

Арсений Воронин

Константин Топоров

Первенство, класс 330 мм

Арсений Воронин

Николай Шатохин

Константин Топоров

Чемпионат, класс 200 мм

Дмитрий Воронин

Денис Кулясов

Даниил Сумальчиков

Чемпионат, класс 330 мм

Дмитрий Воронин

Егор Наумов

Егор Алимов

Теперь спортсмены Самарской области готовятся к участию в чемпионате и первенстве ПФО, которые состоятся в Казани.

Фото: минспорта СО