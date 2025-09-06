Я нашел ошибку
Теперь спортсмены Самарской области готовятся к участию в чемпионате и первенстве ПФО, которые состоятся в Казани.
В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов
В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов

6 сентября 2025 15:22
64
Теперь спортсмены Самарской области готовятся к участию в чемпионате и первенстве ПФО, которые состоятся в Казани.

В Тольятти на территории завода «Транспорт будущего» состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов в классах 200 и 300 мм.

Итоги:

Первенство, класс 200 мм

 Дмитрий Светлов
 Арсений Воронин
 Константин Топоров

Первенство, класс 330 мм

 Арсений Воронин
 Николай Шатохин
 Константин Топоров

Чемпионат, класс 200 мм

 Дмитрий Воронин 
 Денис Кулясов
 Даниил Сумальчиков

Чемпионат, класс 330 мм

 Дмитрий Воронин
 Егор Наумов
 Егор Алимов

Теперь спортсмены Самарской области готовятся к участию в чемпионате и первенстве ПФО, которые состоятся в Казани.

 

Фото:   минспорта СО

