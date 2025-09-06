В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов

В Тольятти на территории завода «Транспорт будущего» состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов в классах 200 и 300 мм.
Итоги:
Первенство, класс 200 мм
Дмитрий Светлов
Арсений Воронин
Константин Топоров
Первенство, класс 330 мм
Арсений Воронин
Николай Шатохин
Константин Топоров
Чемпионат, класс 200 мм
Дмитрий Воронин
Денис Кулясов
Даниил Сумальчиков
Чемпионат, класс 330 мм
Дмитрий Воронин
Егор Наумов
Егор Алимов
Теперь спортсмены Самарской области готовятся к участию в чемпионате и первенстве ПФО, которые состоятся в Казани.
Фото: минспорта СО