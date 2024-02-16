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В Тольятти уже определились первые победители первенства России по легкой атлетике

16 февраля 2024 16:36
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Среди спортсменов до 20 лет.

В Тольятти уже определились первые победители первенства России по легкой атлетике в помещении среди спортсменов до 20 лет.

Ходьба 3000 м, юниоры
Алексей Лемонов (Республика Мордовия) – 11:16.57
Андрей Денисов (Республика Мордовия) – 11:24.24
Бехруз Гульмурадов (Республика Мордовия) – 11:34.02

Ходьба 3000 м, юниорки
Кристина Егорова (Республика Мордовия) – 13:21.50
Алена Кожевникова (Республика Мордовия) – 13:28.44
Ангелина Клешина (Республика Мордовия) – 13:33.28

Фото: ВФЛА / Легкая атлетика России

Теги: Тольятти

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