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В Тольятти уже определились первые победители первенства России по легкой атлетике в помещении среди спортсменов до 20 лет.



Ходьба 3000 м, юниоры

Алексей Лемонов (Республика Мордовия) – 11:16.57

Андрей Денисов (Республика Мордовия) – 11:24.24

Бехруз Гульмурадов (Республика Мордовия) – 11:34.02



Ходьба 3000 м, юниорки

Кристина Егорова (Республика Мордовия) – 13:21.50

Алена Кожевникова (Республика Мордовия) – 13:28.44

Ангелина Клешина (Республика Мордовия) – 13:33.28



Фото: ВФЛА / Легкая атлетика России