В Тольятти уже определились первые победители первенства России по легкой атлетике в помещении среди спортсменов до 20 лет.
Ходьба 3000 м, юниоры
Алексей Лемонов (Республика Мордовия) – 11:16.57
Андрей Денисов (Республика Мордовия) – 11:24.24
Бехруз Гульмурадов (Республика Мордовия) – 11:34.02
Ходьба 3000 м, юниорки
Кристина Егорова (Республика Мордовия) – 13:21.50
Алена Кожевникова (Республика Мордовия) – 13:28.44
Ангелина Клешина (Республика Мордовия) – 13:33.28
Фото: ВФЛА / Легкая атлетика России