85

Во вторник, 13 сентября, в Тольятти стартовал чемпионат Приволжского округа по военно-прикладному спорту. В нем принимают участие сотрудники и военнослужащие региональных управлений и воинских частей со всех регионов ПФО.

Спортсменов ждет несколько этапов - бег в форме на средние и длинные дистанции, метание гранаты на дальность и, наверное, самый зрелищный этап - плавание в полной экипировке с оружием. Состязания продлятся несколько дней.

Торжественное открытие чемпионата состоялось на тольяттинском стадионе «Труд». С приветственным словом к участникам состязаний обратился начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- Военно-прикладной спорт, это очень значимая дисциплина. Она, как никакая другая, помогает оттачивать профессиональные навыки и умения, которые так необходимы сотрудникам и военнослужащим на службе. Я искренне надеюсь, что состязания помогут наглядно это продемонстрировать. Успехов вам и пусть победит сильнейший, - обратился генерал-майор полиции Эсауленко к участникам, судьям и гостям соревнований, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области