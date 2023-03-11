В Тольятти состоялись соревнования по мини-футболу среди пожарных-спасателей

В универсальном спортивном комплексе ЦСКА Тольятти состоялись соревнования по мини-футболу на первенство 31 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС СО.
В динамичном и зрелищном мероприятии приняли участие 6 сборных команд 31 пожарно-спасательного отряда, скомплектованных по территориальному принципу: 2 сборных команды Автозаводского района г. Тольятти, сборная команда Центрального района г. Тольятти, сборная команда Комсомольского района г. Тольятти, сборная команда г. Жигулевска и сборная команда г. Отрадного.
Цель данных соревнований – достижение сотрудниками МЧС России высокого уровня спортивного мастерства, пропаганда здорового образа жизни и интереса к занятиям спортом.
Всего в состязаниях приняли участие 30 спортсменов.
В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:
I место завоевала сборная команда Центрального района г. Тольятти;
II место – сборная команда Автозаводского района г. Тольятти;
III место - сборная команда г. Жигулевска.
Фото: ГУ МЧС СО