В Тольятти на базе УСК "Олимп" проходит первенство России по гандболу среди девочек до 16 лет.

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Первенство оспаривают 10 команд, в том числе две сборных нашего региона, составленные из воспитанниц тольяттинской СШОР №10 "Олимп" (тренеры Ирина Близнова и Александр Деревень).



По итогам группового этапа команда Самарская область-1 стала победителем группы А. На втором месте сборная Волгоградской области.



В группе Б первенствовала команда Астраханской области (СШОР им. В.А.Гладченко), на втором месте - Самарская область-2, которая по дополнительным показателям оказалась выше сборных Краснодарского края и Москвы.



После завершения группового этапа команды разыграют итоговые места с 1-го по 10-е. В споре за медали две команды нашего региона сыграют между собой, в другом полуфинале сразятся команды Астрахани и Волгограда.