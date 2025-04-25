В Сызрани завершились соревнования по мини-футболу среди сборных команд главных управлений ПФО

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В Сызрани завершились соревнования по мини-футболу среди представителей главных управлений МЧС России по Приволжскому федеральному округу.

В турнире участвовали 14 команд-победителей региональных этапов, в том числе спортсмены из Самарской области. Всего на соревнования приехали более 150 участников из всех регионов Поволжья.

Игра была напряжённой и зрелищной. Каждый игрок выкладывался на полную, стремясь доказать свою ценность и принести победу команде.

Победителями стали спортсмены главного управления МЧС России по Республике Мордовия. Серебро завоевала команда из Пермского края, а бронзу — представители главного управления МЧС России по Нижегородской области.

Лучшие участники турнира в мае отправятся в Москву на финал Спартакиады МЧС России.

Фото: ГУ МЧС СО