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26 марта, в СКК "Дворец спорта" стартовали Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 13 лет".



Владислав Третьяк - лучший хоккейный голкипер XX века, признанный кумир огромной армии поклонников хоккея. Единственный советский хоккеист, участвовавший в четырех Олимпиадах. В общей сложности Третьяк завоевал свыше 90 медалей, в числе которых 3 золотые награды Олимпийских игр и 10 золотых медалей чемпионата мира.



На территории Самарской области турнир проводится ежегодно с 2008 года. В этом году в соревнованиях принимают участие 10 команд из Самары, Тольятти, Владивостока, Москвы, Боброва, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова и Череповца.



Расписание соревнований:

Группа "А": 1. "ЦСКА" (Москва), 2. "Лада" (Тольятти), 3. "Кристалл" (Саратов), 4. "Адмирал" (Владивосток), 5. "Комета" (Самара).

Группа "Б": 1. "Динамо" (Санкт-Петербург), 2. "Бобров" (Бобров), 3. "Сибирь" (Новосибирск), 4. "Северсталь" (Череповец), 5. "Аксай" (Ростов-на-Дону).



26 апреля, вторник

09:15 – 11:15 «Бобров» (Бобров) – «Аксай» (Ростов-на-Дону);

11:30 – 13:45 «Адмирал» (Владивосток) – «Комета» (Самара);

14:00 – 16:15 «Динамо» (С-Петербург) – «Северсталь» (Череповец);

17:00 – 19:15 «ЦСКА» (Москва) – «Лада» (Тольятти).



27 апреля, среда

09:00 – 11:15 «Динамо» (С-Петербург) – «Сибирь» (Новосибирск);

11:30 – 13:45 «Адмирал» (Владивосток) – «Лада» (Тольятти);

14:00 – 16:15 «Северсталь» (Череповец) – «Аксай» (Ростов-на-Дону);

16:30 – 18:45 «Комета» (Самара) – «Кристалл» (Саратов).



28 апреля, четверг

09:00 – 11:15 «ЦСКА» (Москва) – «Адмирал» (Владивосток);

11:30 – 13:45 «Бобров» (Бобров) - «Сибирь» (Новосибирск);

14:00 – 16:15 «Лада» (Тольятти) – «Кристалл» (Саратов);

16:30 – 18:45 «Динамо» (С-Петербург) – «Аксай» (Ростов-на-Дону).



29 апреля, пятница – выходной



30 апреля, суббота

09:00 – 11:15 «ЦСКА» (Москва) – «Кристалл» (Саратов);

11:30 – 13:45 «Северсталь» (Череповец) – «Сибирь» (Новосибирск);

14:00 – 16:15 «Комета» (Самара) – «Лада» (Тольятти);

16:30 – 18:45 «Бобров» (Бобров) - «Динамо» (Санкт-Петербург).



1 мая, воскресенье

09:00 – 11:15 «Сибирь» (Новосибирск) – «Аксай» (Ростов-на-Дону);

11:30 – 13:45 «Кристалл» (Саратов) – «Адмирал» (Владивосток);

14:00 – 16:15 «Бобров» (Бобров) - «Северсталь» (Череповец);

16:30 – 18:45 «Комета» (Самара) – «ЦСКА» (Москва).



2 мая, понедельник

08:00 – 10:15 А5 – Б5;

10:30 – 12:45 А4 – Б4;

13:00 – 15:15 А3 – Б3;

15:30 – 17:45 А2 – Б2;

18:00 – 20:15 А1 – Б1;

20:15 – 20:45 Церемония закрытия.

Фото: скриншот видео