В Самарском регионе будет создана команда по баскетболу на колясках

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Федерация баскетбола Самарской области и баскетбольный клуб «Самара» при поддержке Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова дают старт большому спортивному проекту. Впервые в нашем регионе будет создана команда по баскетболу на колясках. Стать её игроками могут мужчины и женщины старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата различных групп инвалидности, но с сохранёнными функциями плечевого пояса, рук.

Создание благоприятных условия для занятий спортом для всех категорий граждан – важная часть стратегии лидерства Самаркой области, разработанной по инициативе Губернатора на основе предложений, озвученных жителями губернии. Планомерная работа областного Правительства по обеспечению доступности спорта лицам с ограниченными возможностями здоровья приносит результаты: 3 спортсмена Самарской области вошли в состав российской сборной Паралимписких игр в Токио и достойно представили наш регион, завоевав две медали серебряного и бронзового достоинства.

Самарская область является одним из центров развития баскетбола в стране. Ежегодно в Самарской области проводится свыше сотни всероссийских и межрегиональных соревнований, активно развивается детско-юношеский, массовый, ветеранский спорт. Одними из ярких проектов, реализованных в нынешнем году, стала Лига Губернатора Самарской области BasketNights по баскетболу 3х3 – участие в ней принимали мужчины и женщины в возрастной категории «16+», а также турнир Summer 3х3, объединивший десятки детских команд региона. В настоящее время баскетболом в Самарской области регулярно занимаются более 35 тысяч человек, за последние два года зафиксирован рост на 15%.

Набор в команду по баскетболу на колясках ведет тренер Василий Кочетков. Дополнительную информацию можно утончить по телефону: +79033433368.