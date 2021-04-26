Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре собираются построить общежития СамГУПС
В Самаре собираются построить общежития СамГУПС
У православных началась Страстная неделя
У православных началась Страстная неделя
Употребление семечек подсолнечника может привести к серьезным заболеваниям
Употребление семечек подсолнечника может привести к серьезным заболеваниям
В Самарской области ожидают сильный ветер
В Самарской области ожидают сильный ветер
Самарская сборная стала призером чемпионата Приволжского округа Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
Самарская сборная стала призером чемпионата Приволжского округа Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия
Работодатели в России высказались о продлении майских праздников
Работодатели в России высказались о продлении майских праздников
Жигулевская ГЭС нарастила сброс паводковых вод.
Жигулевская ГЭС нарастила сброс паводковых вод
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.09
-1.33
EUR 90.47
-1.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам

26 апреля 2021 10:41
105
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам

В воскресенье, 25 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Во встрече также принял участие президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян. Участники обсудили будущее баскетбола региона.

Андрей Кириленко поблагодарил Дмитрий Азарова за радушный прием и отметил большие успехи в развитии самарского баскетбола.

«То, что происходит в последние три года – это фантастическая радость, появляются новые истории и в женском, и в мужском баскетболе. Ваши профессиональные клубы и детско-юношеские команды выходят в финалы всероссийских турниров. Это очень здорово», - сказал Кириленко.

В свою очередь, Дмитрий Азаров отметил: «Мы с Камо Сергеевичем десять лет назад стали выстраивать пирамиду подготовки игроков. Десять лет работы в этом направлении приносят свои результаты, – отметил Дмитрий Азаров. – Сегодня у нас правильно выстроена система развития баскетбола – массовый, детско-юношеский, студенческий, профессиональный. И когда есть такая основа, можно задуматься о большем».

Глава региона рассказал Андрею Кириленко о строящемся Дворце спорта в Самаре, который сможет принимать в Самаре престижные баскетбольные турниры. В свою очередь, президент РФБ Андрей Кириленко пообещал оказать содействие в проведении в Самаре статусных соревнований.

Участники обсудили развитие перспективных направлений, возможность участия нашей мужской и женской команды в лигах самого высокого уровня и необходимые шаги по укреплению материально-технической базы, развитию массового баскетбола на территории Самарской области.

По словам Губернатора Самарской области, в планах - запуск ночной баскетбольной лиги 3х3. Дмитрий Азаров рассказал также о планах по реализации проекта летней ночной лиги: «Уверен, что у нас все получится. Хотим сделать это по-молодежному, несмотря на то, что лига будет открыта для всех возрастов. Хотим сделать это по-настоящему модным соревнованием, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок, подростков, студентов привлечь к этой замечательной игре баскетболу».

Кроме того, Самарский регион станет пилотным проектом по созданию спортивной цифровой платформы. С его помощью человек сможет определить, где в данный момент ему удобней будет позаниматься спортом. Этот проект недавно одобрен министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным.

Андрей Кириленко намерен порекомендовать баскетбольный опыт Самарской области другим регионам и выразил готовность оказать всемерную помощь, в том числе в проведении лиги 3х3, которую планируется запустить уже в мае.

Наш регион является одним из центров развития баскетбола 3х3 в стране. В Самаре ежегодно проходит фестиваль уличного баскетбола Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева — в этом году он состоится уже в 12-й раз.

«Турнир мы начали проводить как городские соревнования памяти нашего тренера, со временем их масштаб и уровень росли. – рассказал Дмитрий Азаров, – На этом подросли ребята, произошла популяризация баскетбола 3х3. Теперь в турнире на главной площади города и самой большой площади Европы принимают участие более 250 команд из различных регионов, и даже других стран».

В настоящее время в Самарской области баскетболом занимаются 35 772 человек, из них 12 386 – женщины. За последние годы удалось сделать немало для развития баскетбола в регионе. Проведено множество детских турниров, в том числе всероссийского уровня, финалы первенств России среди мужских и женских ветеранских команд. Кроме того, в регионе активно строятся и реконструируются баскетбольные площадки и залы.

Теги: Андрей Кириленко баскетбол Баскетбол в Самаре В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
24 апреля 2021, 14:16
Работает без выходных: Дмитрий Азаров обсудил с Андреем Макаровым и Леонидом Симановским привлечение допсредств для СО 
В субботу, 24 апреля, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве. Политика
1319
Обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство спортобъектов Самарской области.
23 апреля 2021, 19:35
Дмитрий Азаров в Москве встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным
Обсудили вопрос привлечения инвестиций в строительство спортобъектов Самарской области. Политика
864
Самарская область была отмечена как регион-лидер в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
23 апреля 2021, 17:29
Министр транспорта РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии минтранса отметил работу губернатора Дмитрия Азарова 
Самарская область была отмечена как регион-лидер в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Политика
743
В центре внимания
В Самарской области ожидают сильный ветер
26 апреля 2021  11:16
В Самарской области ожидают сильный ветер
Происшествия
74
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
26 апреля 2021  10:41
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Спорт
102
В Самаре открывается Ботанический сад
26 апреля 2021  09:48
В Самаре открывается Ботанический сад
Общество
111
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
25 апреля 2021  13:59
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
Культура
553
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
25 апреля 2021  09:54
С 26 апреля самарцы смогут выбрать объекты для благоустройства на 2022 год
Благоустройство
474
Весь список