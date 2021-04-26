Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам

105

В воскресенье, 25 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко. Во встрече также принял участие президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян. Участники обсудили будущее баскетбола региона.

Андрей Кириленко поблагодарил Дмитрий Азарова за радушный прием и отметил большие успехи в развитии самарского баскетбола.

«То, что происходит в последние три года – это фантастическая радость, появляются новые истории и в женском, и в мужском баскетболе. Ваши профессиональные клубы и детско-юношеские команды выходят в финалы всероссийских турниров. Это очень здорово», - сказал Кириленко.

В свою очередь, Дмитрий Азаров отметил: «Мы с Камо Сергеевичем десять лет назад стали выстраивать пирамиду подготовки игроков. Десять лет работы в этом направлении приносят свои результаты, – отметил Дмитрий Азаров. – Сегодня у нас правильно выстроена система развития баскетбола – массовый, детско-юношеский, студенческий, профессиональный. И когда есть такая основа, можно задуматься о большем».

Глава региона рассказал Андрею Кириленко о строящемся Дворце спорта в Самаре, который сможет принимать в Самаре престижные баскетбольные турниры. В свою очередь, президент РФБ Андрей Кириленко пообещал оказать содействие в проведении в Самаре статусных соревнований.

Участники обсудили развитие перспективных направлений, возможность участия нашей мужской и женской команды в лигах самого высокого уровня и необходимые шаги по укреплению материально-технической базы, развитию массового баскетбола на территории Самарской области.

По словам Губернатора Самарской области, в планах - запуск ночной баскетбольной лиги 3х3. Дмитрий Азаров рассказал также о планах по реализации проекта летней ночной лиги: «Уверен, что у нас все получится. Хотим сделать это по-молодежному, несмотря на то, что лига будет открыта для всех возрастов. Хотим сделать это по-настоящему модным соревнованием, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок, подростков, студентов привлечь к этой замечательной игре баскетболу».

Кроме того, Самарский регион станет пилотным проектом по созданию спортивной цифровой платформы. С его помощью человек сможет определить, где в данный момент ему удобней будет позаниматься спортом. Этот проект недавно одобрен министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным.

Андрей Кириленко намерен порекомендовать баскетбольный опыт Самарской области другим регионам и выразил готовность оказать всемерную помощь, в том числе в проведении лиги 3х3, которую планируется запустить уже в мае.

Наш регион является одним из центров развития баскетбола 3х3 в стране. В Самаре ежегодно проходит фестиваль уличного баскетбола Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева — в этом году он состоится уже в 12-й раз.

«Турнир мы начали проводить как городские соревнования памяти нашего тренера, со временем их масштаб и уровень росли. – рассказал Дмитрий Азаров, – На этом подросли ребята, произошла популяризация баскетбола 3х3. Теперь в турнире на главной площади города и самой большой площади Европы принимают участие более 250 команд из различных регионов, и даже других стран».

В настоящее время в Самарской области баскетболом занимаются 35 772 человек, из них 12 386 – женщины. За последние годы удалось сделать немало для развития баскетбола в регионе. Проведено множество детских турниров, в том числе всероссийского уровня, финалы первенств России среди мужских и женских ветеранских команд. Кроме того, в регионе активно строятся и реконструируются баскетбольные площадки и залы.