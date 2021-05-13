Дмитрий Азаров поздравил игроков и тренеров БК «Самара» с успешным завершением сезона

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В четверг, 13 мая, игроки баскетбольного клуба «Самара» встретились со своими преданными болельщиками и обсудили итоги прошедшего сезона. С его блистательным окончанием волжан поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Баскетбольный марафон для БК «Самара» длился семь месяцев. В последнем матче сезона Суперлиги-1 мужская команда, переборов «Уралмаш» в финале со счётом 86:73, сумела защитить завоёванный в 2019 титул и вновь стать чемпионами турнира.

Глава региона поблагодарил тренеров и игроков, которые отдали все свои силы для достижения высокого результата.

«Благодарю всех за этот замечательный баскетбольный сезон, который доставил столько радости поклонникам игры – тем, кто в вас верит и поддерживает, для кого вы являетесь настоящими кумирами», – обратился Дмитрий Азаров к игрокам и тренерам БК «Самара».

Достойные результаты показала и женская команда «Самара». В прошлом сезоне она стала чемпионом Суперлиги-2, а в нынешнем – дебютировала в Суперлиге-1 и по итогам проходившего в нашей областной столице «Финала четырех» завоевала серебряные медали.

В чемпионате России уже второй сезон выступают и мужская, и женская команды 3х3. Им удалось пробиться в финальный раунд. По итогам Суперфинала девушки стали серебряными призёрами.

«Сегодня я хотел бы отдельно поприветствовать и поблагодарить наших девчонок. Потому что их старт, на мой взгляд, просто выдающийся. Как говорится, «с места – в карьер»: без разгона, без раскачки и сразу завоевали серебряные медали. Я вас поздравляю с этим результатом, – отметил губернатор. – Наша команда 3х3 – олимпийский вид спорта, за который мы взялись, – показала успехи, особенно женская команда. И ребята тоже в очень жёсткой конкуренции, попав уже на европейский уровень, показали достойный результат».

Дмитрий Азаров подчеркнул: благодаря таким успехам у баскетбольной Самары сегодня хорошее праздничное настроение. «И мы с уверенностью смотрим в будущее благодаря тому, что в Самарской области создана правильная система подготовки баскетболистов, которая есть не во всех видах спорта», – отметил руководитель области.

В регионе выстроена целая пирамида подготовки спортсменов, начиная с младшего возраста.

«Мы ставим малые баскетбольные щиты, и уже с самого нежного возраста мальчишки и девчонки знакомятся с этим любимым и для меня, и для вас видом спорта. В дальнейшем с подростками активно работают тренерские школы. И я очень рад, что созданная система обеспечивает правильную подпитку наших главных команд», – добавил глава региона.

Очень важно, что основу клуба составляют воспитанники самарского баскетбола. Именно они, по мнению Дмитрия Азарова, «заражают» своим патриотизмом тех игроков, которые приехали играть за «Самару» из других регионов и стран.

Всё это свидетельствуют о том, что традиции самарского баскетбола живут и развиваются.

«Сегодня мы вспоминаем и самые яркие моменты, и самые сложные, и говорим друг другу слова благодарности, потому что и мужская, и женская команды были именно единым коллективом – коллективом победителей. Это звёздные команды, которые обеспечили такой успех. Искренне хочу поблагодарить всех и пожелать побед в новом сезоне», – обратился Дмитрий Азаров к игрокам, тренерам и руководству клуба.

Президент БК «Самара» Камо Погосян отметил, что прошедший сезон был весьма сложный и тяжёлый, особенно для мужской команды: «В 2019 году мы завоевали титул чемпиона. И в этом году было ещё сложнее его сохранить. Но мы вместе с болельщиками активно поддерживали команду, и нам удалось выиграть. Хочу поблагодарить всех спортсменов, которые дали результат, партнёров, попечительский совет. И сегодня можем сказать, что своё дело мы сделали с гордо поднятой головой». Отдельные слова благодарности за помощь и поддержку руководство клуба выразило губернатору.

«Я вспомнил 2011 год, когда я пришёл к Дмитрию Игоревичу Азарову, который работал в должности главы города, и предложил этот проект. И он поверил в него. Спустя 10 лет у нас уже четыре команды мастеров и развитая клубная структура, в основе которой – детско-юношеские команды. В нынешнем сезоне семь наших команд попали в главные всероссийские финалы по своим возрастам – это показатель, которым мы с полным правом можем гордиться. Это говорит о том, что у нас есть хороший резерв. И наша федерация – одна из ведущих в российском баскетболе», – подчеркнул Камо Погосян.

Президент федерации баскетбола Самарской области Владимир Аветисян поблагодарил верных болельщиков, которые, «несмотря на пандемию и ограничительные меры, с горящими глазами, слезами радости и огорчения ходили на матчи и активно поддерживали наших спортсменов». Особые слова благодарности Владимир Аветисян выразил мужской команде «Самара».

«Играют руками, а выигрывают головой и сердцем. То, что делали вы на протяжении трёх сезонов, без всякого сомнения, поднимает уровень массового баскетбола в Самарской области. И те площадки, которые мы строим и с помощью Правительства Самарской области, российской федерации баскетбола, заполняются мальчишками, девчонками, ветеранами и теми, кто любит баскетбол. И всё это благодаря вам, потому что вы очень талантливо делаете свою работу. Я верю, что это не последнее достижение Самарской области в этом виде спорта, и впереди нас ждут замечательные победы», – уверен руководитель региональной федерации.

Главный тренер БК «Самара» Игорь Грачёв отметил, что без такой поддержки ничего бы не получилось. «На сегодняшний день – это лучшие игроки Суперлиги-1, и мы от этого отталкиваемся. Не было бы их, не было бы и результата. Спасибо за поддержку, за любовь к команде. Мы играем для вас, и впредь будем стараться вас не подводить», – подчеркнул он.

«Хочу сказать большое спасибо баскетбольному клубу: всем игрокам, тренерам, которые присутствуют здесь. Очень приятно быть победителем, а не проигравшим. Я очень рад, что мы сегодня все улыбаемся, это лучшее, что может быть», – добавил капитан команды Антон Глазунов.