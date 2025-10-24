В Самарской области завершился учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области завершился учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии

24 октября 2025 11:29
157
В Самарской области завершился учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии

В Тольятти на базе отряда мобильного особого назначения «Орлан» и Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялся учебно-методический сбор со снайперами подразделений ОМОН территориальных органов.

На протяжении трех недель участники сбора под руководством опытных инструкторов интенсивно оттачивали свое профессиональное мастерство. Занятия проходили на ведомственном стрельбище, где снайперы изучали как теорию, так и передовую практику своего дела, с учетом актуального боевого опыта подразделений Росгвардии. Особое внимание уделялось отработке навыков действий в различных ситуациях, с которыми сотрудники войск правопорядка могут столкнуться в ходе повседневной служебно-боевой деятельности.

Завершился учебно-методический сбор выходным тестовым контролем, позволившим оценить уровень полученных знаний и отработанных навыков. По мнению организаторов, цели обучения достигнуты. Участники не только получили новые знания, но и обменялись ценным опытом с коллегами, подтвердив готовность к выполнению служебно-боевых задач.

«Сбор прошел продуктивно, на высоком уровне, вопросов к его проведению не возникало, цели достигнуты в полном объеме», — подвел итоги руководитель учебно-методического сбора.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Бойцы СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области стали победителями международного турнира по тактической стрельбе
21 октября 2025, 13:02
Бойцы СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области стали победителями международного турнира по тактической стрельбе
В награду за блестящее выступление бойцы «Омеги» получили не только заслуженные медали и дипломы победителей, но и специальный приз – сертификат на... Спорт
452
Сотрудница Росгвардии из Самарской области завоевала два «золота» чемпионата Приволжского округа по плаванию
07 октября 2025, 12:48
Сотрудница Росгвардии из Самарской области завоевала два «золота» чемпионата Приволжского округа по плаванию
В упорной борьбе сотрудница Управления Росгвардии по Самарской области одержала две победы в личном зачете на дистанции 50 метров. Спорт
610
В Смышляевке мужчина ночью украл из магазина одежду и технику
06 октября 2025, 10:59
В Смышляевке мужчина ночью украл из магазина одежду и технику
  Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже с охраняемого объекта в Самарской области Происшествия
513
В центре внимания
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
154
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
407
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
926
Весь список