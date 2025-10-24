В Самарской области завершился учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии

157

В Тольятти на базе отряда мобильного особого назначения «Орлан» и Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялся учебно-методический сбор со снайперами подразделений ОМОН территориальных органов.

На протяжении трех недель участники сбора под руководством опытных инструкторов интенсивно оттачивали свое профессиональное мастерство. Занятия проходили на ведомственном стрельбище, где снайперы изучали как теорию, так и передовую практику своего дела, с учетом актуального боевого опыта подразделений Росгвардии. Особое внимание уделялось отработке навыков действий в различных ситуациях, с которыми сотрудники войск правопорядка могут столкнуться в ходе повседневной служебно-боевой деятельности.

Завершился учебно-методический сбор выходным тестовым контролем, позволившим оценить уровень полученных знаний и отработанных навыков. По мнению организаторов, цели обучения достигнуты. Участники не только получили новые знания, но и обменялись ценным опытом с коллегами, подтвердив готовность к выполнению служебно-боевых задач.

«Сбор прошел продуктивно, на высоком уровне, вопросов к его проведению не возникало, цели достигнуты в полном объеме», — подвел итоги руководитель учебно-методического сбора.