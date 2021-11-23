В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

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В субботу, 20 ноября, в спортивном комплексе «Маяк» состоялся фестиваль комплекса ГТО среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале приняли участие свыше 50 любителей физической культуры и спорта от 18 до 49 лет. Участники фестиваля проверяли свои силы в многоборье ГТО, включающее испытания: рывок гири, отжимания, наклоны, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину, плавание на 25 метров. Тестовая программа фестиваля состояла из подтягивания и стрельбы из электронного оружия, сообщает Минспорта региона.

«Уже третий год подряд жители Самарской области с нарушением слуха принимают участие в фестивале комплекса ГТО. Для многих это возможность проверить свою физическую форму и проявить себя. А для наших спортсменов – дополнительная возможность посоревноваться в рамках подготовки к участию в Сурдлимпийских Играх 2022 года», — поделился председатель областной спортивной федерации спорта глухих Сергей Доркичев.

Итоги соревнований подводились раздельно среди мужчин и женщин в трех возрастных ступенях. Победителями и призерами стали:

1 место — Александра Евдокимова, Виктория Ширявскова, Юлия Михайлина, Николай Диттенбир, Александр Цедин, Равшанджон Хаитбоев.

2 место — Олеся Сошникова, Екатерина Федосина, Елена Кривоножкина, Иван Панчук, Сергей Ермолаев, Сергей Тюнин.

3 место — Александра Борисова, Мила Слепышева, Юлия Макарова, Борис Сдобников, Кирилл Пестов, Станислав Кудрявцев.