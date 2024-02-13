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В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2024». Центральный старт «Лыжни России» прошел в Самаре на трассах спортивной школы «Чайка».

Напомним, лыжероллерная трасса построена по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который принят по решению Президента страны Владимира Путина, и предназначена для круглогодичного проведения официальных соревнований, тренировочных занятий спортивных школ, а также массовых катаний на лыжах в зимний период.

Центральный старт «Лыжни России» на «Чайке» посетили 4500 человек. Также в этот день прошли лыжные старты в 22 муниципалитетах Самарской области. Свыше 1300 человек вышли на старт в Тольятти. Всего в Самарской области в «Лыжне России» приняли участие около 10 000 любителей лыжного спорта.

Развитию спорта и популяризации здорового образа жизни в Самарской области – особое внимание. Благодаря национальным проектам и личному вниманию главы региона Дмитрия Азарова в регионе создаются комфортные условия для занятий. Более 50 % жителей области регулярно занимаются физкультурой и спортом.

Первыми на дистанцию вышли юниоры – лыжники в возрасте от 10 до 17 лет, которые пробежали 5 км. Следом на дистанцию в 10 км - взрослые спортсмены – от 18 лет и старше.

Затем настал черед забега на 2 км. Этот забег был самым массовым и демократичным: на старт вышли и самые юные любители спорта 7-летнего возраста, и ветераны, старшему из которых 84 года. Приняли участие в гонке и лица с ограниченными возможностями здоровья – воспитанники интернатов из Самары и села Приволжье. На финише каждого участника ждал подарок – сувенирная продукция министерства спорта Самарской области.

Участники гонки и болельщики также проверили себя в снежном регби, хоккее с мячом, аэрохоккее и кикере, посетили информационные площадки ДОСААФ и комплекса ГТО, фотографировались с талисманами фестивалей ГТО, Белым Мишкой и Чебурашкой.

Многие вышли на старт лыжных гонок целыми семьями. В течение дня проходил розыгрыш семейных абонементов в фитнес-клубы и бассейны. В Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, особое внимание уделяется сохранению традиционных семейных ценностей, в том числе привлечению к участию в массовых спортивных событиях: «Лыжня России», «Кросс нации», «День физкультурника», любительских забегах и марафонах, лыжных стартах.

Ежегодно проводятся региональные соревнования: фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд, турнир «Шахматная семья», соревнования спортивных семей в рамках регионального этапа Всероссийских сельских спортивных игр.

«Самарская область наряду со всей страной 10 февраля провела традиционную массовую гонку «Лыжня России». Центральный старт прошел на «Чайке» – объекте, который мы обновили по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», реализуемого по решению президента Владимира Владимировича Путина. Новую трассу уже высоко оценили лыжники, в том числе гости нашего региона. Потому, конечно, и главный зимний массовый старт – «Лыжня России» – проходит здесь. Как и по всей стране, у нас в программе определены несколько дистанций – 5 и 10 километров, а также массовая гонка для всех желающих. Еще одной важной частью гонки стало то, что в объявленный президентом год семьи был проведен конкурс для всех, кто стартует на «Лыжне России» всей семьей. Состоялся розыгрыш абонементов в фитнес-центры и бассейны Самарской области. Надеюсь, это станет для семейных команд хорошим стимулом для продолжения спортивного образа жизни», – отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

«В Самарской области созданы условия для развития лыжных гонок как вида спорта. С каждым годом все больше граждан встают на лыжи. В этом виде спорта работают все группы мышц, он доступен с трех лет до глубокого пенсионного возраста. На старт массового забега «Лыжни России» выходят тысячи участников. В этом году «Лыжню России» многие муниципалитеты проводят самостоятельно. Гонки состоялись не только в крупных городах, к их проведению подключились почти все северные районы губернии: Похвистнево, Камышла и другие. В течение зимнего сезона в Самарской области проведены все соревнования, запланированные календарем: Гонка памяти, чемпионат и первенство Самарской области на различных дистанциях. В настоящее время наши взрослые спортсмены находятся на Всероссийской спартакиаде сильнейших в Тюмени, готовятся к выступлению на всероссийских соревнованиях юноши и девушки», – рассказал председатель федерации лыжных гонок Самарской области Леонид Шихарев.