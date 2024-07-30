В Самарской области состоялась регата памяти Владимира Высоцкого

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XXIV всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого охватывает несколько городов России. Соревнования по парусному спорту проводятся в Самаре, Тольятти, Сочи и Владивостоке.



Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР Всеволоду Ханчину. В 1960-е годы он организовывал концерты Владимира Высоцкого в Куйбышеве. Затем на протяжении многих лет являлся президентом центра-музея Владимира Высоцкого. Созданная им регата стала общественным и культурным достоянием не только Самары, но и России.



В рамках регаты состоялись гонки в классах "Оптимист", "Кадет", "Луч-радиал" среди юношей и девушек.



25 июля в Самаре и 27 июля в Тольятти прошли гонки крейсерских яхт в шести группах по упрощенным правилам среди участников не моложе 18 лет. В Самаре - на дистанции 2,5 морские мили, в Тольятти - 20 морских миль.



Фото: Людмила Грибцова, Елена Ерофеева