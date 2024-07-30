Я нашел ошибку
Главные новости:
Также за предыдущие три года учреждение получило 9 автомобилей, среди которых один, оснащённый носилками.
4 новые машины пополнили автопарк службы неотложной помощи Тольяттинской поликлиники №3
В рамках регаты состоялись гонки в классах "Оптимист", "Кадет", "Луч-радиал" среди юношей и девушек.
В Самарской области состоялась регата памяти Владимира Высоцкого
В России предложили заблокировать сервис подписок Boosty
В России предложили заблокировать сервис подписок Boosty
В Самаре машина сбила женщину, когда та шла по пешеходному переходу
В Самаре машина сбила женщину, когда та шла по пешеходному переходу
В 2024 году сотрудники контакт-центра Отделения СФР по Самарской области проконсультировали более 343 тысяч граждан
В 2024 году сотрудники контакт-центра Отделения СФР по Самарской области проконсультировали более 343 тысяч граждан
В Самарской области проходит фотоконкурс "Физкульт-привет"
В Самарской области проходит фотоконкурс "Физкульт-привет"
К 1 сентября на территории трех тольяттинских школ появятся новые спортплощадки.
К 1 сентября на территории трех тольяттинских школ появятся новые спортплощадки
в полтора раза больше жителей Самарской области хотят инвестировать в бизнес
В полтора раза больше жителей Самарской области хотят инвестировать в бизнес
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.56
1
EUR 94.14
0.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области состоялась регата памяти Владимира Высоцкого

30 июля 2024 14:08
66
В рамках регаты состоялись гонки в классах "Оптимист", "Кадет", "Луч-радиал" среди юношей и девушек.

XXIV всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого охватывает несколько городов России. Соревнования по парусному спорту проводятся в Самаре, Тольятти, Сочи и Владивостоке.

Идея создания регаты принадлежит мастеру спорта СССР Всеволоду Ханчину. В 1960-е годы он организовывал концерты Владимира Высоцкого в Куйбышеве. Затем на протяжении многих лет являлся президентом центра-музея Владимира Высоцкого. Созданная им регата стала общественным и культурным достоянием не только Самары, но и России.

В рамках регаты состоялись гонки в классах "Оптимист", "Кадет", "Луч-радиал" среди юношей и девушек.

 25 июля в Самаре и 27 июля в Тольятти прошли гонки крейсерских яхт в шести группах по упрощенным правилам среди участников не моложе 18 лет. В Самаре - на дистанции 2,5 морские мили, в Тольятти - 20 морских миль.

Фото: Людмила Грибцова, Елена Ерофеева

Теги: Самара Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Особое внимание уделено подготовке к приему тепла школ и детских садов.
25 июля 2024, 18:10
В Тольятти обсудили ход подготовки к отопительному сезону
Особое внимание уделено подготовке к приему тепла школ и детских садов. ЖКХ
578
Мероприятие состоится с 24-го по 27-е июля.
23 июля 2024, 15:09
В Самаре и Тольятти пройдет фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Мероприятие состоится с 24-го по 27-е июля. Спорт
735
В настоящее время Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176 участников, из которых 87 компании Самарской области.
19 июля 2024, 19:30
Вячеслав Федорищев: «В приоритете – опережающее развитие отрасли машиностроения»
В настоящее время Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176... Политика
1172
В центре внимания
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
30 июля 2024  10:42
На автодороге «Ульяновск - Самара» - Новая Бинарадка приступили к укладке верхнего слоя дорожной одежды
168
Вячеслав Федорищев доложил Игорю Комарову о формировании программы развития Самарской области.
29 июля 2024  19:47
Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров и глава региона Вячеслав Федорищев обсудили приоритеты развития Самарской области
868
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
29 июля 2024  12:52
Энергетики «Т Плюс» завершили замену теплосети под трамвайными путями на ул. Антонова-Овсеенко
415
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
29 июля 2024  12:42
День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции
348
В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год
29 июля 2024  11:59
В Самарской области утвердили сумму прожиточного минимума на 2025 год
406
Весь список