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На территории оздоровительной базы отдыха "Радуга" в Самарской области состоялась областная спартакиада среди лиц старшего возраста в 2024 году.



Спартакиада проводится с целью пропаганды и популяризации ценностей физической культуры и спорта среди пожилых людей как важного фактора активного долголетия, привлечения людей старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, распространения опыта проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди пенсионеров в муниципальных образованиях Самарской области, определения лучших участников по видам спорта для формирования команды Самарской области и участия в IX Спартакиаде пенсионеров России.



В спартакиаде приняло участие 28 команд из 10 городских округов и 15 муниципальных районов Самарской области, которые соревновались в дартсе, стрельбе, шахматах, настольном теннисе, плавании, легкой атлетике и комбинированной эстафете.

Фото: Минспорта региона