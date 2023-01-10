В Самарской области прошла Декада спорта и здоровья

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В дни новогодних каникул в российских регионах состоялась традиционная Декада спорта и здоровья. В ее рамках прошли спортивные соревнования и массовые физкультурные мероприятия, включая спартакиады, фестивали, детские старты, также граждане страны выполняли нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

«На старте 2023 года уже более 3,5 миллионов россиян активно вовлечены в занятия физической культурой и спортом - все они присоединились к мероприятиям Декады спорта и здоровья. Всего в рамках нее в новогодние каникулы в регионах России прошло более 16 тысяч спортивных мероприятий, что на 1 тысячу больше, чем годом ранее. Уверен, у нас есть отличный задел для выполнения в новом 2023 году показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» и вовлечения большего числа граждан к занятиям физкультурой и спортом, что нам и поручил Президент России Владимир Путин», - сказал Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Организатором традиционной Декады спорта и здоровья является Министерство спорта Российской Федерации совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. Мероприятия Декады направлены на массовое привлечение граждан России к активной физической деятельности и популяризацию спорта среди населения.

«Традиционно россияне активно проводят первые дни нового года, участвуя в Декаде спорта и здоровья. В 2023 году она открывает ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Министерства спорта как государственного органа управления сферой спорта и физической культуры, многие именитые спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира присоединились к соревнованиям Декады. Радует, что в этом году Декада прошла и на новых территориях – к примеру, жители Луганской Народной Республики 1 января вышли на старт легкоатлетического забега», - отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В Самарской области в физкультурно-спортивных мероприятиях приняли участие более около 400 тысяч жителей губернии. По всей области были организованы массовые катания на коньках, лыжах, тюбингах, семейные старты и различные спортивные турниры.

В 63 регионе правительство Самарской области и лично губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание развитию физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, создаются комфортные условия для вовлечения населения в занятия массовым спортом. Появляются современные спорткомплексы, о которых в регионе мечтали многие годы и даже десятилетия.

В Отрадном прошли физкультурные соревнования «У новогодней елки», поклонники здорового образа жизни соревновались в перетягивании каната и других зимних спортивных состязаниях. На стадионе «Нефтяник» состоялся футбольный турнир, в котором принимали участие команды из Тольятти, Похвистнево, Отрадного, Сергиевского и Кинель-Черкасского районов. А также открытый турнир по хоккею с шайбой среди ветеранов. В нем приняли участие 180 хоккеистов старше 39 лет.

В Жигулевске первыми новый спортивный сезон открыли воспитанники спортивного объединения «Флорбол» СЮТ. Победу в рождественском турнире одержала команда «Непобедимые». Здесь же прошли соревнования по мини-футболу «Зимний мяч», настольному теннису и лыжным гонкам. Завершилась новогодние праздники турниром «Рождественские старты» по спортивному туризму. В нем приняли участие спортсмены из Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска. В программу соревнований вошли личные забеги и забеги в связках.

В Самаре, Октябрьске, Кинеле, Исаклинском, Большечерниговском, Елховском районах прошли новогодние турниры по мини-футболу, настольному теннису, лыжным гонкам, волейболу и шахматам.

Фото: минспорта СО