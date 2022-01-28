В Самарской области прошел фестиваль "Спортивная студенческая ночь"

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Студенты самарских вузов и профессиональных образовательных учреждений приняли участие во Всероссийском фестивале «Спортивная студенческая ночь – 2022», который прошел на спортивных объектах областной столицы. В мероприятии приняли участие свыше 600 молодых и активных студентов. Для ребят это была отличная возможность встретиться с друзьями и познакомиться со сверстниками из других учебных заведений.

Фестиваль прошел в третий раз по всей России в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», одной приоритетной задачей которого является увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В Самаре участники фестиваля соревновались в баскетбольном турнире, приняли участие в мастер-классах по керлингу, посетили познавательные лекции. Основным событием праздника стали массовые катания на коньках.

«Это хорошая инициатива проводить подобные мероприятия. Спорт объединяет людей всех поколений и возрастов, привлекает к здоровому образу жизни. Здоровая и сильная молодежь – залог успешного будущего нашего региона и страны в целом», – отметил министр спорта Сергей Кобылянский.

Напомним, 25 января в России отмечается День студента, который берет свое начало с 1755 года, когда императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об учреждении Московского университета. Идея создания принадлежала ученому Михаилу Ломоносову. Ходатайство о создании высшего учебного заведения генерал-адъютант Иван Шувалов отправил 25 января, в день именин своей матери Татьяны Ростиславской и день памяти святой Татианы. С тех пор Татьянин день стал университетским днем.