В Самарской области прошел фестиваль "Спортивная студенческая ночь"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новая опция особенно актуальна для владельцев смартфонов без модуля NFС.
В банкоматах Сбера теперь можно снимать наличные с помощью приложения СберБанк Онлайн 
Все вырученные средства от переработки вторсырья из пандомата будут направлены на приобретение саженцев сосны для восстановления лесов Самарской области.
В офисе Сбербанка нового формата появился пандомат для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок
Среди полицейских оказались как опытные доноры, так и те, кто сдавал кровь впервые.
Полицейские региона приняли участие в Дне донора
Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта».
Об особенностях распространения и течения штамма «омикрон»
Изложенный в передовом опыте материал будет способствовать решению целого ряда задач.
В ИК-26 Самарской области обобщен опыт по организации психологического просвещения осужденных
Проведенные работы повысили надежность теплоснабжения жителей и организаций Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов Самары.
Компания ПАО «Т Плюс» повысила надежность и экономичность работы двух самарских котельных
Резидент «Жигулёвской долины» оснастил Lada Niva Legend подъемным краном-манипулятором
Резидент «Жигулёвской долины» оснастил Lada Niva Legend подъемным краном-манипулятором
Новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению заработает в регионах в первом полугодии 2022 года
Новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению заработает в регионах в первом полугодии 2022 года
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.95
0.01
EUR 88.47
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самарской области прошел фестиваль "Спортивная студенческая ночь"

28 января 2022 13:49
113
В Самарской области прошел фестиваль "Спортивная студенческая ночь"

Студенты самарских вузов и профессиональных образовательных учреждений  приняли участие во Всероссийском фестивале «Спортивная студенческая ночь – 2022», который прошел на спортивных объектах областной столицы. В мероприятии приняли участие свыше 600 молодых и активных студентов. Для ребят это была отличная возможность встретиться с друзьями и познакомиться со сверстниками из других учебных заведений.

Фестиваль прошел в третий раз по всей России в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», одной приоритетной задачей которого является увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В Самаре участники фестиваля соревновались в баскетбольном турнире, приняли участие в мастер-классах по керлингу, посетили познавательные лекции. Основным событием праздника стали массовые катания на коньках.

«Это хорошая инициатива проводить подобные мероприятия. Спорт объединяет людей всех поколений и возрастов, привлекает к здоровому образу жизни. Здоровая и сильная молодежь – залог успешного будущего нашего региона и страны в целом», – отметил министр спорта Сергей Кобылянский.

Напомним, 25 января в России отмечается День студента, который берет свое начало с 1755 года, когда императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об учреждении Московского университета. Идея создания принадлежала ученому Михаилу Ломоносову. Ходатайство о создании высшего учебного заведения генерал-адъютант Иван Шувалов отправил 25 января, в день именин своей матери Татьяны Ростиславской и день памяти святой Татианы. С тех пор Татьянин день стал университетским днем.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
28 января 2022  13:11
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
246
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
28 января 2022  12:59
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
137
Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0
28 января 2022  12:48
Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0
144
В городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов
28 января 2022  12:20
В городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов
143
В Самарском театре юного зрителя состоялось подведение итогов и награждение победителей десятого юбилейного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области.
27 января 2022  23:39
Дмитрий Азаров наградил победителей юбилейного областного журналистского конкурса 
488
Весь список