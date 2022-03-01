В Самарской области пройдет региональный этап зимнего фестиваля ГТО

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В субботу, 12 марта, в Самарской области состоится региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди участников в возрасте от 18 до 59 лет. Фестиваль пройдет на территории ГАУ СО «Учебно-спортивный центр «Чайка» по адресу: Волжский район, тер. Лесная, ул. Олимпийская, зд. 4. Начало мероприятия в 10.30.

В фестивале примут участие команды муниципальных образований Самарской области. В составе каждой команды – 2 мужчин и 2 женщины в возрасте от 18 до 59 лет, что соответствует VI-IX ступеням комплекса ГТО. В программе соревнований – зимняя комплексная эстафета ГТО и состязания по перетягиванию каната.

В эстафете каждый участник команды выполняет силовое испытание комплекса ГТО и преодолевает определенную дистанцию бегом или на лыжах. За ошибки при выполнении испытаний или при передаче эстафеты начисляются штрафные секунды. Итоги подводятся по лучшему времени, показанному в эстафете, с учетом штрафа.

Соревнования по перетягиванию каната проходят по кубковой системе: проигравшая команда выбывает из состязания, победителем становится команда, не потерпевшая ни одного поражения. Команды, занявшие призовые места в эстафете ГТО, награждаются памятными кубками и дипломами, медалями и ценными призами министерства спорта. Тройка сильнейших в перетягивании каната награждается дипломами и медалями министерства спорта Самарской области. Все участники получают сувенирную продукцию.

Команды для участия в фестивале формируют органы местного самоуправления муниципальных образований Самарской области. Организуют и проводят соревнования министерство спорта Самарской области и ГАУ СО «ОЦСМ».