В Самарской области определили самых метких стрелков-росгвардейцев

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В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялся чемпионат по стрельбе из ручного стрелкового оружия. Участие в состязаниях приняли 65 спортсменов из 7 команд, состоящих из представителей различных подразделений ведомства. Соревнования проходили на войсковом стрельбище регионального управления Росгвардии.

Участники чемпионата соревновались в трех дисциплинах: стрельбе из пистолета, автомата и снайперской винтовки. Им необходимо было выполнить несколько упражнений. Из пистолета Макарова стражи правопорядка должны были поразить цель на расстоянии 25 метров, из автомата Калашникова на дальности 100 метров и из снайперской винтовки с 300 метров, соответственно.

По итогам соревнований лучшими в командном зачете стали сотрудники ОМОН «Смерч» (на транспорте), вторую позицию на пьедестале почета заняли бойцы СОБР Управления Росгвардии по Самарской области, а замкнули тройку стрелки из ОМОН «Утес».

Росгвардейцы, показавшие лучшие результаты, по традиции будут защищать честь самарского управления на окружных соревнованиях, которые состоятся с 22 по 26 апреля в Дзержинске.