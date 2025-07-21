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В Самаре состоялся Чемпионат России по гонкам с препятствиями

21 июля 2025 23:35
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Соревнования объединили 60 спортсменов из 16 регионов. 

В выходные на площади Куйбышева состоялся Чемпионат России по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров. Спортивные соревнования, организованные региональным отделением Федерации гонок с препятствиями при поддержке министерства спорта Российской Федерации, правительства Самарской области и администрации города Самара, объединили 60 спортсменов из 16 регионов. 

Спортсмены на скорость преодолели 11 элементов полосы препятствий, в том числе наклонные платформы, заборы, различные вариации рукоходов, препятствия на баланс и забег на высокую рампу. Среди женщин первое место заняла Анастасия Ларина из Московской области, на втором и третьем местах гости из Свердловской области и Санкт-Петербурга. Среди мужчин победителем стал Никита Хайдуков из Московской области, призеры - участники из Москвы и Санкт-Петербурга. Победители примут участие в этапе Кубка России 16 августа в городе Кызыл.

Также в выходные на полосе препятствий на площади Куйбышева состоялся Чемпионат городского округа Самара по гонкам с препятствиями, в котором приняли участие все желающие юноши и девушки старше 18 лет. Среди женщин золото завоевала Ирина Лапун, серебро - у Анастасии Саксоновой, а бронза у Ангелины Михайловой. В мужском зачете победителем стал Денис Илющенко, на втором месте - Николай Тренин, на третьем - Андрей Осинский.

Бесплатные тренировки на полосе препятствий в рамках проекта «Самара в движении» проходят ежедневно. Полное расписание, в том числе актуальные изменения, доступны в группе https://vk.com/samaravdvizhenii.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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