В Самаре завершился соревновательный сезон по синхронному катанию

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Сильнейшие команды по синхронному катанию на коньках завершили спортивный сезон 2024/2025 в Самаре.

Во Дворце спорта имени Высоцкого состоялись финал Кубка России и всероссийские соревнования «Волжский пируэт», а в завершающий день прошел фестиваль шоу-программ «Мы вместе».

Фестиваль был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и имел патриотическую направленность. Несколько тысяч зрителей стали свидетелями шоу, поставленных в атмосфере 1940-х годов.

В церемонии закрытия фестиваля приняла участие министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, которая поздравила спортсменов с красивым и успешным завершением сезона.

Фото Maксим Калинкин