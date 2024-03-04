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1 и 2 марта в Самаре в спорткомплексе "Маяк" прошел Национальный кубок по силовым видам спорта, организованный самарским областным отделением Национальной ассоциации пауэрлифтинга.



Спортсмены-любители соревновались в дисциплинах классический военный жим, жим лежа (без экипировки и экипировкой), пауэрспорт, подъем штанги на бицепс (аполлон-аксель, двоеборье, троеборье, классический, строгий, экстремальный), становая тяга, троеборье.



Профессионалы состязались в жиме лежа без экипировки и с экипировкой, строгом подъеме штанги на бицепс и бицепсовом двоеборье, становой тяге.



Также в соревнованиях приняли участие спортсмены с ограничениями по здоровью, в том числе ветераны СВО. Они состязались в жиме лежа.



Зачет подводился по весовым категориям. Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами.