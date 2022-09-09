В Самаре сын военнослужащего Росгвардии стал победителем Всероссийского турнира «Волжские зори-2022»

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Всероссийские соревнования «Волжские зори-2022» - «Мемориал Заслуженного тренера России А.Я.Рабиновича» - являются старейшим шашечным турниром в России. Вот уже 35 лет юные спортсмены из разных уголков страны приезжают в Самару. В этом году в соревнованиях приняли участие 158 спортсменов из 18 субъектов РФ. Традиционно, почетными гостями турнира стали победители европейских и российских турниров, гроссмейстеры международного класса.

11-летний Дмитрий Ероскин, сын военнослужащего Управления Росгвардии по Самарской области, стал самым младшим по возрасту спортсменом в категории до 14 лет. При этом он выступил крайне успешно: не только получил бронзовую медаль в категории «классика», но и «золото» в категории «блиц».

- Дима занимается шашками всего пять лет и в этом году уже выполнил норму кандидата в мастера спорта. В рамках турнира «Волжские зори-2022» два международных гроссмейстера Юрий Королев из Тулы и Дамир Рысаев из Свердловской области провели сеанс одновременной игры, который был организован на 50 досках. Свои партии с известными спортсменами Диме удалось свести к ничьей. За это он был удостоен отдельной почетной грамоты. И этот спортивный трофей сына, доставшийся в упорной борьбе нам особенно приятен, - отметил отец юного спортсмена.