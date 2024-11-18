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В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею

18 ноября 2024 13:27
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В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею
Волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» приняли участие в организации спортивного праздника.
 

15 и 16 ноября в Самаре на ледовой арене «Салют» в поселке Мехзавод проходил детский турнир по следж-хоккею на призы благотворительного фонда «Преобразование». 50 юных игроков из четырех команд: «Огни Магнитки» из Магнитогорска, «Дрозд» из Балакова, «Ракета» из Самары и «Лада-следж» из Тольятти - приняли участие в спортивных соревнованиях по этому виду спорта.

На церемонии открытия тольяттинской команде вручили новый спортивный инвентарь: 15 новых следж-саней для юных хоккеистов и 60 пар клюшек для следж-хоккея.

«Подобный турнир мы организуем второй год. Рады видеть у себя следж-хоккеистов из других регионов - Саратовской и Челябинской области. Они приехали к нам впервые. Надеюсь, что проведение подобных соревнований станет доброй традицией», - отметила директор «Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» Светлана Кузьмина.

Активисты МГЕР встречали гостей и участников соревнований, занимались маршрутизацией по ледовому дворцу.

Соревнования проходили в день рождения «Молодой Гвардии», поэтому никто не ушёл без памятных подарков от «Единой России».

«С радостью приняли предложение помочь в организации турнира в такой знаковый день для нашей организации. Приняли много поздравлений от участников турнира, но какой день рождения без подарков? Вручили каждому участнику памятные подарки для нашей организации, в наш праздник принято дарить подарки и оказывать помощь! Всегда с радостью поддерживаем наших спортсменов и готовы в дальнейшем это делать!», - поделился член Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России», руководитель Регионального штаба Самарского реготделения Антон Родионов.

Отметим, что в Самарской области спорту лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья уделяется особое внимание. Развивается 41 дисциплина по адаптивным видам спорта. 36 тысяч инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 10 тысяч детей вовлечены в занятия физкультурой и спортом – это 26,6% от общего числа населения данной категории в регионе. Самарский регион был одним из первых, где были созданы команды по следж-хоккею из ветеранов СВО. Инициативу активно поддержали и продолжают поддерживать хоккейные клубы «Лада» (Тольятти) и ЦСК ВВС (Самара).

Организаторами турнира выступили фонд «Преобразование», министерство спорта Самарской области и государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

Теги: Единая Россия Мероприятия

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