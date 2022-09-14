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В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников полиции

14 сентября 2022 16:31
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Всего в соревновании приняли участие более 50 полицейских.

В рамках комплексного служебного спортивного зачета областного главка МВД прошли соревнования самарской региональной организации «Динамо» по гиревому спорту среди сотрудников подразделений областного главка полиции и территориальных органов внутренних дел.

Данный вид спорта закаляет характер, вырабатывает физическую выносливость, силу и упорство. Всего в соревновании приняли участие более 50 полицейских в пяти весовых категориях (до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 85 кг и свыше 85 кг). Опытные участники состязаний и те, кто в первый раз принял участие, выполняли два упражнения. Толчок двумя гирями весом по 24 килограмма, а затем рывок правой и левой руками гирей 25 кг. На упражнения отводилось до 10 минут.

На церемонии открытия перед участниками выступил инспектор по особым поручениям отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Самарской области Дмитрий Ульянов. Он огласил регламент соревнований и напомнил спортсменам правила.

Вручая дипломы заместитель начальника Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Дмитрий Баев отметил, что каждый спортсмен показал отличный результат, стремление к победе и настоящий характер. Товарищ полковник пожелал участникам успехов на службе и в спорте.

Среди коллективов физической культуры командные места распределились следующим образом:

1 группа:

1 место – УНК ГУ МВД России по Самарской области и ОРЧ ГЗ МВД России по Самарской области;

2 место – УРЛС ГУ МВД России по Самарской области;

3 место – Отдельная рота по охране объектов ГУ МВД России по Самарской области.

2 группа:

1 место – О МВД России по Челно-Вершинскому району;

2 место – О МВД России по Сергиевскому району;

3 место – МО МВД России «Нефтегорский».

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия

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