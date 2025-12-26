В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел

Данный вид спорта закаляет характер, вырабатывает физическую выносливость, силу и упорство. Всего в соревновании приняли участие 88 сотрудников органов внутренних дел в 7 весовых категориях. Опытные участники и те, кто в первый раз принял участие в соревнованиях, выполняли два упражнения. Толчок двумя гирями весом по 24 килограмма и рывок руками. На упражнения отводилось до 10 минут.На церемонии открытия главный специалист отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Самарской области Андрей Гудалин огласил регламент соревнований и напомнил спортсменам правила исполнения силовых упражнений.

Среди коллективов физической культуры командные места распределились следующим образом. Первое место среди служб и подразделений областного главка МВД заняла команда ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области. Второе место завоевала команда ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Третье место досталось команде ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.Среди территориальных подразделений победителем стала команда МО МВД России «Нефтегорский». Второе место – команда О МВД России по Челно-Вершинскому району и третье место – команда О МВД России по Красноярскому району.

Вручая медали и дипломы победителям первый заместитель председателя Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» Олег Лукьянов отметил, что каждый спортсмен показал отличный результат, стремление к победе и настоящий характер. Полковник внутренней службы пожелал участникам успехов на службе и в спорте.