Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Плесецк
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
СДЭК увеличил мощности логистического склада в Самаре
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самаре родители могут определить предрасположенность ребенка к видам спорта
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
В Самарском театре драмы состоялась премьера мюзикла "Золушка"
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
Огнеборцы Борского района ликвидировали возгорание жилого дома на площади 70 кв. метров
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В России вдвое повысится плата за холодную воду: кого коснутся новые правила
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел
россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Россияне на 20% чаще обращались к стилистам для создания праздничных образов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.88
-0.56
EUR 91.89
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел

112
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников органов внутренних дел

Данный вид спорта закаляет характер, вырабатывает физическую выносливость, силу и упорство. Всего в соревновании приняли участие 88 сотрудников органов внутренних дел в 7 весовых категориях. Опытные участники и те, кто в первый раз принял участие в соревнованиях, выполняли два упражнения. Толчок двумя гирями весом по 24 килограмма и рывок руками. На упражнения отводилось до 10 минут.На церемонии открытия главный специалист отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД России по Самарской области Андрей Гудалин огласил регламент соревнований и напомнил спортсменам правила исполнения силовых упражнений.

Среди коллективов физической культуры командные места распределились следующим образом. Первое место среди служб и подразделений областного главка МВД заняла команда ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области. Второе место завоевала команда ГСУ ГУ МВД России по Самарской области. Третье место досталось команде ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.Среди территориальных подразделений победителем стала команда МО МВД России «Нефтегорский». Второе место – команда О МВД России по Челно-Вершинскому району и третье место – команда О МВД России по Красноярскому району.

Вручая медали и дипломы победителям первый заместитель председателя Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» Олег Лукьянов отметил, что каждый спортсмен показал отличный результат, стремление к победе и настоящий характер. Полковник внутренней службы пожелал участникам успехов на службе и в спорте.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре кадеты Росгвардии написали новогодние поздравления своим шефам, которые находятся на СВО
25 декабря 2025, 10:56
В Самаре кадеты Росгвардии написали новогодние поздравления своим шефам, которые находятся на СВО
Кадеты испекли своими руками праздничное печенье, которое вместе с письмами будет доставлено росгвардейцам. Общество
309
В рамках открытого диалога были детально обсуждены наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований, выявляемые в ходе проверок, а также иные проблемные вопросы.
24 декабря 2025, 14:25
Вопросы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса обсудили в Самаре
В рамках открытого диалога были детально обсуждены наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований, выявляемые в ходе проверок, а также иные... Общество
490
В Тольятти патрульные Росгвардии пресекли кражу кофе на крупную сумму
16 декабря 2025, 10:48
В Тольятти патрульные Росгвардии пресекли кражу кофе на крупную сумму
Общая стоимость кофе, который вор пытался вынести из торгового зала, составила более 27 000 рублей. Росгвардейцы передали задержанного местного своим коллегам... Происшествия
565
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
25 декабря 2025  21:37
Губернатор Самарской области принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента
441
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
25 декабря 2025  19:54
С 1 января региональные маршруты Самарской области переходят на регулируемый тариф
417
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
25 декабря 2025  18:45
Более 100 елочных базаров работают в Самаре до Нового года
470
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
25 декабря 2025  16:56
Новогодний «Мороз Экспресс» выехал на улицы Самары
457
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
25 декабря 2025  15:50
Губернатор Самарской области участвует в заседании Госсовета под председательством Президента России
386
Весь список