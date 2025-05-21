В Самаре состоялись чемпионат Самарской области и открытые соревнования по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров

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На стадионе «Орбита» в Самаре на специализированной полосе препятствий состоялись чемпионат Самарской области и открытые соревнования по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров.



В них приняли участие около 100 спортсменов - дети от 10 лет и старше и взрослые от 18 и старше из Самарской области , а также из Ульяновской и Ярославской области и республики Татарстан.



Победителями, призерами и финалистами чемпионата Самарской области стали:



Мужчины

Алмаз Кулуев Самара

Александр Иванов Самара

Денис Илющенко Самара

Александр Малыш Тольятти



Женщины

Анастасия Саксонова Самара

Валентина Калинина Тольятти

Ангелина Михайлова Волжский район

Жанна Косырева Самара



Гонки с препятствиями - один из самых молодых и активно развивающихся видов спорта. Планируется, что этим летом каждый желающий (при соблюдении требований безопасности) сможет проверить себя в этой дисциплине на полосе препятствий на площади Куйбышева в рамках городской акции «Самара в движении».



Фото Алексея Зубова