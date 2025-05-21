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В Самаре состоялись чемпионат Самарской области и открытые соревнования по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров

21 мая 2025 20:32
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Гонки с препятствиями - один из самых молодых и активно развивающихся видов спорта.

На стадионе «Орбита» в Самаре на специализированной полосе препятствий состоялись чемпионат Самарской области и открытые соревнования по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров.

В них приняли участие около 100 спортсменов - дети от 10 лет и старше и взрослые от 18 и старше из Самарской области , а также из Ульяновской и Ярославской области и республики Татарстан.

Победителями, призерами и финалистами чемпионата Самарской области стали:

Мужчины
Алмаз Кулуев Самара
Александр Иванов Самара
Денис Илющенко Самара
Александр Малыш Тольятти

Женщины
Анастасия Саксонова Самара
Валентина Калинина Тольятти
Ангелина Михайлова Волжский район
Жанна Косырева Самара

Гонки с препятствиями - один из самых молодых и активно развивающихся видов спорта. Планируется, что этим летом каждый желающий (при соблюдении требований безопасности) сможет проверить себя в этой дисциплине на полосе препятствий на площади Куйбышева в рамках городской акции «Самара в движении».
 

 Фото Алексея Зубова

Теги: Самара

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