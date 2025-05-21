В Самаре состоялись чемпионат Самарской области и открытые соревнования по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров

На стадионе «Орбита» в Самаре на специализированной полосе препятствий состоялись чемпионат Самарской области и открытые соревнования по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров.
В них приняли участие около 100 спортсменов - дети от 10 лет и старше и взрослые от 18 и старше из Самарской области , а также из Ульяновской и Ярославской области и республики Татарстан.
Победителями, призерами и финалистами чемпионата Самарской области стали:
Мужчины
Алмаз Кулуев Самара
Александр Иванов Самара
Денис Илющенко Самара
Александр Малыш Тольятти
Женщины
Анастасия Саксонова Самара
Валентина Калинина Тольятти
Ангелина Михайлова Волжский район
Жанна Косырева Самара
Гонки с препятствиями - один из самых молодых и активно развивающихся видов спорта. Планируется, что этим летом каждый желающий (при соблюдении требований безопасности) сможет проверить себя в этой дисциплине на полосе препятствий на площади Куйбышева в рамках городской акции «Самара в движении».
Фото Алексея Зубова