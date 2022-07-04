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В Самаре с 4 июля начали оформлять карты болельщика

4 июля 2022 10:28
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В Самаре с 4 июля начали оформлять карты болельщика

С 4 июля 2022 года меняются правила посещения футбольных матчей Премьер-лиги на стадионе «Солидарность Арена». Пройти на территорию спортсооружения можно будет только с картой болельщика. Карту должны иметь все участники спортивного мероприятия: зрители, гости, персонал, а также представители СМИ.

Карту можно будет оформить в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах». Для этого нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию в соответствующем разделе. Подать заявление самостоятельно могут граждане старше 14 лет. Для детей младше 14 лет оформить карту болельщика могут их родители или законные представители в своем личном кабинете на портале «Госуслуги». После подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты болельщика. Сделать это можно в МФЦ Самарской области.

Номер карты болельщика появится в личном кабинете на портале «Госуслуги» — это уникальный числовой номер. При предъявлении номера карты болельщика покупается билет на матч, а затем в личном кабинете на портале «Госуслуги» появится QR-код, содержащий информацию о матче и об обладателе билета, который необходимо предъявить при входе на стадион. QR-код можно распечатать самостоятельно либо скачать на телефон. На каждый купленный билет на посещение спортивных матчей будет формироваться новый QR-код. При покупке абонемента на каждый матч будет сформирован свой QR-код.

Самарская область вошла в число пяти регионов (Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи), которые первыми реализуют этот проект. До конца года к использованию системы подключатся остальные города, где находятся клубы — участники Российской Премьер-Лиги: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж, пишет 63.ру.

Теги: Футбол

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