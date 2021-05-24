В Самаре провели Чемпионат по парусному спорту в олимпийском классе «FINN»

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Чемпионат городского округа Самара по парусному спорту в классе яхт «FINN» стартовал 22 мая в акватории затона «Грязный» на реке Волга. В двухдневной регате, организованной Федерацией парусного спорта города Самары яхт-клубом «Волга» приняли участие более 20 яхтсменов из Самары и Тольятти.

По результатам первого дня соревнований право продолжить регату 23 мая получили всего 12 участников, которых в соответствии с полученными баллами распределили на две группы. Яхтсмены первой группы боролись за пьедестал и места с 4-ое по 6-ое, а спортсмены из второй группы — за 7-ое — 12 место.

Среди участников Чемпионата знаменитости парусного спорта — победитель нескольких кубков России, мастер спорта по парусному спорту, Яхтсмен года (2019) в Самарской области Дмитрий Петров, мастер спорта по парусному спорту Сергей Степанов, один из 10 лучших яхтсменов России Александр Кулюкин и многие другие именитые спортсмены.

«Соревнования класса «FINN» необходимо проводить, чтобы поддержать классический вид парусного спорта. Сейчас этот класс хотят исключить из олимпийской программы, но мы считаем, что он должен жить, поэтому поддерживаем Чемпионат как можем. Отмечу, что «FINN» один из сложнейших видов парусного спорта, о чем и говорит наш финал: все участники первой группы — мастера спорта», — прокомментировал возвращение «финнов» на Волгу после 30-летнего перерыва глава яхт-клуба «Волга» Михаил Баскин.

По результатам финала соревнований, победителем Чемпионата г.о. Самара по парусному спорту в классе яхт «FINN» стал Дмитрий Петров, пишет Обозрение.