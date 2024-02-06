В Самаре прошли всероссийские соревнования по киокусинкай

179

В Самаре в МТЛ Арене прошли всероссийские соревнования "Кубок Сатори" по киокусинкай.



650 спортсменов из 25 регионов РФ соревновались в технической дисциплине - ката и в поединках - кумитэ в нескольких весовых и пяти возрастных категориях - от 10 лет до взрослых.



В турнире приняли участие 62 представителя Самарской области, которые завоевали 10 призовых мест.



В дисциплине ката в финальном поединке среди юношей 16-17 лет сошлись два представителя нашего региона. Андрей Фадеев стал победителем, серебро у Дмитрия Липатова. Среди мужчин второе место в ката занял Александр Мишин.



В кумитэ Александра Проничева выиграла соревнования среди девочек 10-11 лет в весовой категории 45 кг, Анна Макарова стала победительницей среди 14-15-летних девушек в категории 45 кг.



Бронзовыми призерами стали: Анастасия Кузнецова (12-13 лет, свыше 55 кг), Вероника Юсова (16-17 лет, свыше 60 кг), Максим Панкратов (10-11 лет, свыше 55 кг), Илья Кудряшов (14-15 лет, 45 кг) и Андрей Фадеев (16-17 лет, 60 кг).



В командном зачете лучший результат показала сборная Ульяновской области, на втором месте – команда Санкт-Петербурга, на третьем – команда Московской области.

Фото: минспорта СО