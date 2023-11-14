В Самаре прошел турнир по стрельбе из табельного оружия, посвященный Дню сотрудника ОВД

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Участие в соревновании приняли руководители подразделений ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре состоялся турнир по стрельбе из табельного оружия, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Состязания прошли в стрелковом тире регионального отделения общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Участие в турнире приняли руководители подразделений ГУ МВД России по Самарской области.

По условиям соревнований, участники выполняли упражнение - стрельбу из пистолета Макарова с 25 метров. Наравне с мужчинами высокие показатели в стрельбе продемонстрировали и руководители-женщины.

Как отмечают участники состязаний, каждому сотруднику органов внутренних дел необходимо уверенно обращаться с оружием и хорошо стрелять.

В итоге места распределились следующим образом:

Среди мужчин

1 место – начальник отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Максим Сорокин;

2 место – начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов;

3 место – начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Алексей Зеленов.

Среди женщин

1 место – начальник ПО ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Татьяна Зубова;

2 место – начальник ИЦ ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Елена Щелочкова;

3 место – начальник УОД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Светлана Саченко.

Победители и призеры соревнований награждены дипломами начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова.