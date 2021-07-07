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В Самаре пройдет тренировка, направленная на продвижение женского и детского баскетбола

7 июля 2021 09:51
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В Самаре пройдет тренировка, направленная на продвижение женского и детского баскетбола

8 июля в 10:00 на баскетбольной площадке в парке Дружбы (Самара, ул. Гагарина, 118) пройдет тренировочное мероприятие в рамках программы FIBA Europe "Her World Her Rules", направленной на продвижение женского и детского баскетбола по всей Европе. 

Участницы тренировки - девочки 2008-2011 г.р.

Формат мероприятия - тренировка (примерно 1 час), общение в формате вопрос-ответ со звездами самарского и российского баскетбола Ольгой Артешиной (заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница Евролиги) и Натальей Ясевичене (мастер спорта, игрок БК «Самара», серебряный призер Суперлиги-1 (2021), бронзовый призер Суперлиги-1 (2014).

Каждая участница мероприятия получит комплект баскетбольной формы проекта "Her World Her Rules", баскетбольный мяч и комплект сувенирной продукции.

Теги: Her World Her Rules баскетбол

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