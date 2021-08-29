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На площади Куйбышева прошел XII традиционный турнир по баскетболу "Samara Open" 3х3 
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На площади Куйбышева прошел XII традиционный турнир по баскетболу "Samara Open" 3х3 

29 августа 2021 14:56
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В турнире принимают участие звезды и любители уличного баскетбола.

В Самаре, 28 августа, на площади Куйбышева прошел XII традиционный турнир по баскетболу 3х3 памяти заслуженного тренера России Ю.П. Тюленева "Samara Open".

 В турнире принимают участие звезды и любители уличного баскетбола. В этом году в соревнованиях приняли участие свыше 500 участников. Победители главных финалов у мужчин и женщин завоевали путевки на Кубок России.

 "За свою плодотворную жизнь Юрий Павлович Тюленев воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, которые защищали цвета российского флага на самых престижных турнирах. К воспитанникам великого тренера я отношу и себя. Встретить такого наставника в жизни - большая удача. Благодаря сегодняшнему турниру юные поклонники баскетбола узнают больше о нашем великом тренере, о его наследии и вкладе в развитие нашей области", - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

 

Фото:   минспорт СО

Теги: Samara open 2021 баскетбол

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