На площади Куйбышева прошел XII традиционный турнир по баскетболу "Samara Open" 3х3 

176

В Самаре, 28 августа, на площади Куйбышева прошел XII традиционный турнир по баскетболу 3х3 памяти заслуженного тренера России Ю.П. Тюленева "Samara Open".



В турнире принимают участие звезды и любители уличного баскетбола. В этом году в соревнованиях приняли участие свыше 500 участников. Победители главных финалов у мужчин и женщин завоевали путевки на Кубок России.



"За свою плодотворную жизнь Юрий Павлович Тюленев воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, которые защищали цвета российского флага на самых престижных турнирах. К воспитанникам великого тренера я отношу и себя. Встретить такого наставника в жизни - большая удача. Благодаря сегодняшнему турниру юные поклонники баскетбола узнают больше о нашем великом тренере, о его наследии и вкладе в развитие нашей области", - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: минспорт СО