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Команда баскетболисток «Самары» сыграет в четвертьфинале Кубка России

20 сентября 2021 13:47
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Команда баскетболисток «Самары» сыграет в четвертьфинале Кубка России

22 сентября в «МТЛ Арене» женская команда БК «Самара» проведет первый официальный домашний матч сезона-2021/2022: в четвертьфинале Кубка России она сыграет с курским «Динамо».

Предварительный раунд Кубка России состоялся на прошлой неделе. «Самара» свои матчи проводила в подмосковном Видном. Переиграв питерский «Спартак» (97:47) и красноярский «Енисей-2» (114:42), команда Дмитрия Донскова уступила хозяйкам, «Спарте энд К» (84:88).

Заняв второе место в группе, «Самара» в четвертьфинале попала на курское «Динамо» — один из сильнейших клубов России и Европы, четырехкратного обладателя Кубка России.

Матч состоится 22 сентября в «МТЛ Арене», начало — в 19:00.

Игра будет проведена в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по Самарской области.

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Теги: баскетбол

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