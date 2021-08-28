Сергей Кравцов вместе с Дмитрием Азаровым побывали на турнире  по баскетболу 3х3 Samara Open

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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в ходе рабочего визита в Самарскую область вместе с губернатором Дмитрием Азаровым побывали на турнире по баскетболу 3х3 Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. Соревнования ежегодно собирают любителей баскетбола со всего региона и из других субъектов страны.

Баскетбол – один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области. Им регулярно занимается более 35 тыс жителей региона. В губернии активно развивается спортивная инфраструктура для занятий баскетболом, проводится целый ряд масштабных соревнований с участием детей и подростков, турниры среди школьных команд. В новых образовательных учреждениях, строящихся на территории Самарской области, также предусматриваются современные спортивные залы, приспособленные для игры в баскетбол.

«Баскетбол – популярный вид спорта, много детей, школьников по всей стране им занимаются. Это надо поддерживать. Сегодня мы были в новой самарской школе №26, там есть хороший спортивный зал, установлены баскетбольные кольца. Это правильно. Турнир Samara Open – хорошее начинание и прекрасный турнир, который проводится на одной из крупнейших площадей Европы. Всем школьникам желаю успехов и удачи в предстоящем учебном году!», — обратился Министр просвещения РФ Сергей Кравцов к участникам турнира.

Турнир по баскетболу 3х3 Samara Open проводится в память о заслуженном тренере России Юрии Павловиче Тюленеве. Он – участник войны, заслужил множество наград. Воспитал более 20 мастеров спорта, 33 кандидатов в мастера спорта, Олимпийскую чемпионку Ольгу Сухарнову. С 2010 года по инициативе Дмитрия Азарова в память о тренере проводится турнир. Соревнования, начавшись как городские, со временем достигли уровня международного турнира с участием сильнейших команд России и других стран.

«Этот турнир мы проводим в честь замечательного человека, выдающегося тренера, энтузиаста баскетбола. Я рад, что мы когда-то с единомышленниками этот турнир придумали, и он проходит уже в 12-й раз. Спорт – это классно! Спорт объединяет и сплачивает людей, и наш турнир Samara Open тоже этому способствует. К сожалению, из-за пандемии мы пока не можем проводить турнир в прежнем масштабе, но эти соревнования по-прежнему – яркое событие для любителей баскетбола», — сказал губернатор Дмитрий Азаров.

В этом году в турнире Samara Open принимают участие 140 команд, около 550 любителей баскетбола.

«Благодаря поддержке Правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Игоревича Азарова баскетбол в нашем регионе активно развивается. В том числе, по его инициативе проводится турнир в память о выдающемся тренере Юрии Павловиче Тюленеве. Соревнования ежегодно привлекают много детей и молодежи. Это настоящий спортивный праздник. Сегодня делается все, чтобы баскетбол и весь спорт в Самарской области развивался, чтобы здоровый образ жизни был нормой жизни для всех жителей нашего региона», — считает вице-президент федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян.