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В Самаре пройдет финал первого в истории города турнира среди родителей

27 мая 2021 12:16
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В Самаре пройдет финал первого в истории города турнира среди родителей

Финал первого в истории Самары турнира «Высший класс!» среди родительских школьных команд Ленинского и Самарского районов города состоится в субботу, 29 мая на спортивной площадке на второй очереди набережной реки Волги.
Турнир проводится в рамках федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».
В течение последних дней состоялись внутрирайонные отборочные турниры, в которых приняли участие все школы. Участники соревновались в футболе, стритболе и чир-спорте.


«Мы решили сделать турнир по основным школьным видам спорта. Задача была провести не только спортивные состязания, но и сделать что-то новое, интересное и креативное. Поэтому возникла идея провести родительский школьный турнир», - сообщил инициатор проекта, региональный координатор федерального партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер.
По его словам, первоначально были выбраны такие популярные виды спорта как футбол и баскетбол.
«Но футбол и баскетбол более интересны папам, и чтобы не оставлять без внимания и участия мам наших школьников, решили добавить к турниру чир-спорт. Это по-своему уникальное спортивное мероприятие, в котором есть место и папам, и мамам», - добавил Роман Балтер.
Прошедшие внутрирайонные турниры собрали десятки участников и сотни зрителей.


«Впервые за отцов болели их дети и жены, за мам – отцы и дети. Невероятная атмосфера от начала до конца. Надеемся, что такой же она будет и на финальном дерби в эту субботу на городской набережной», - отметил Роман Балтер.
Как и внутригородские отборочные турниры, так и финалы по всем видам спорта будут судить профессиональные арбитры.  
Кроме того, в субботу помимо непосредственно спортивных состязаний запланирована шоу-программа, а также выступление профессиональных команд по чир-спорту.
Начало финальных соревнований 29 мая в 10.00. -0-

 

Теги: «Единая Россия» баскетбол футбол

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