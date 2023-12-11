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В Самаре прошёл товарищеский футбольный матч между молодогвардейцами и особенными спортсменами

11 декабря 2023 11:12
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В Самаре прошёл товарищеский футбольный матч между молодогвардейцами и особенными спортсменами
В преддверии Всемирного дня футбола воспитанники детского футбольного клуба «Крылья-М», участники проекта «Крылья Мечты» провели дружеские соревнования с активистами «Молодой Гвардии Единой России».
 

Среди участников проекта - школьники с особенностями здоровья, что не мешает им регулярно тренироваться и достигать серьёзных результатов в спорте.

Ярославу - 12 лет, из-за проблем с физическим развитием мальчик ходит в коррекционную школу, а полгода назад ему посчастливилось войти в состав команды «Крылья Мечты».

«Внук давно хотел попасть сюда, - рассказывает бабушка мальчика Любовь Круглова, - и нам очень повезло, освободилось место. Ярослав с таким удовольствием бежит на тренировки, а у меня, когда я смотрю, как он играет, какой он счастливый - слезы на глаза наворачиваются».

Дружеский матч активисты МГЕР провели с особенными спортсменами в канун Всемирного дня футбола.

Поздравила ребят с праздником и вручила благодарственные письма тренерам секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Железнодорожного района Самары, депутат областного парламента Вера Попова: «Сила воли  и вера этих ребят просто поражает и, конечно, хочется отметить тренеров, которые  отдают этим детям много времени и энергии».

История этой команды начиналась с нескольких игроков и большого желания взрослых подарить детям с особенностями развития возможность заниматься спортом. Официальная презентация команды «Крылья Мечты» состоялась в 2014 году при поддержке профессионального футбольного клуба «Крылья Советов». За 9 лет проект вырос в 20 раз и на сегодняшний день в клубе занимаются свыше 200 игроков с особенностями здоровья и инвалидностью.

Все разные, но все равные. Спустя годы упорных тренировок дети с особенностями развития показывают блестящие спортивные результаты.

«У команды есть весомые спортивные достижения. Два года назад проект «Крылья Мечты» стал победителем национального этапа конкурса «Россия - футбольная страна», который проводит Российский футбольный союз в номинации «Лучший проект массового футбола для лиц с ОВЗ», а в 2022-2023 годах «Крылья Мечты» стали лучшими на региональном этапе Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Здоровье нации». Мы помогаем особенным ребятам жить активной, полноценной жизнью и радоваться ярким победам, - рассказал тренер команды Никита Мартынов.

Возраст спортсменов от 6 до 35 лет. Не так давно команда приросла серьёзным активом взрослых игроков. На поле в составе взрослой команды стали выходить спортсмены с ампутированными конечностями.

«В 2023 году при поддержке ПФК «Крылья Советов» и Всероссийского общества инвалидов с ампутациями конечностей «Опора» мы организовали тренировки по футболу для команды людей с ампутациями конечностей, среди которых есть и участники специальной военной операции,- поделился Алексей Мартынов, глава городского поселения Мирный, основатель команды.- Взрослые игроки  уже приняли участие во Всероссийских соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом для людей с ОВЗ и инвалидностью «Стальная воля».

Сегодня основатели команды планируют открыть отделения «Крылья Мечты» в Тольятти и других городах Самарской области, чтобы охватить всех желающих попасть в этот проект.

Напомним, что проект «Крылья Мечты» третий раз подряд поддерживает Фонд Президентских грантов. В 2023 году размер гранта составил более 6,5 млн.рублей.

 

Теги: Единая Россия Футбол

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